Проверку нужно проводить ежеквартально. Сведения потребуется передавать в налоговую в течение 25 календарных дней после окончания квартала.

Маркетплейсы будут обязаны проверять деятельность продавцов по индикаторам риска нарушения налогового законодательства, следует из поправок в НК, одобренных Советом Федерации. Кодекс дополнят новой статьей об обязанностях операторов посреднических цифровых платформ при налоговом контроле.

«Оператор посреднической цифровой платформы обязан ежеквартально определять соответствие деятельности партнера-продавца на платформе параметрам, предусмотренным перечнем индикаторов риска нарушения законодательства о налогах и сборах», — сказано в документе.

Для проверки маркетплейсы будут использовать имеющиеся у них сведения, а также информацию ФНС о налоговом режиме продавца. Результат о соответствии или несоответствии деятельности индикаторам риска нужно направлять в налоговый орган в электронной форме через информационные системы оператора.