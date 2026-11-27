С 1 января 2027 года иностранцы, временно или постоянно проживающие в России, должны будут сами сообщать в МВД о начале работы у частного лица для личных или домашних нужд. На подачу уведомления отводится 10 дней со дня начала работы.

Форму уведомления и порядок его подачи МВД утвердило приказом от 29.10.2026 № 872. Минюст зарегистрировал документ 26 ноября под № 89306. Форма также предназначена для лиц без гражданства, которые временно или постоянно проживают в России.

К уведомлению нужно приложить копию трудового договора или договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг. Если стороны заключили договор ГПХ устно, сведения о нем указывают в самом уведомлении.

Уведомление можно подать в территориальный орган МВД лично, через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию либо отправить почтой с уведомлением о вручении. Закон также предусматривает подачу через Госуслуги. Отдельные положения порядка подачи вступят в силу 30 марта 2027 года.