5G на iPhone в России пока отключен на уровне iOS. Мессенджер «Макс» недоступен для скачивания из App Store с июня.

Переговоры с Apple пока не привели к соглашению об активации 5G на iPhone в России и возвращении «Макса» в App Store. Об этом «Коммерсанту» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума «Телеком перезагрузка».

Чтобы iPhone мог подключаться к 5G в сети конкретного российского оператора, Apple должна добавить в iOS профиль с его настройками. Компания не сотрудничает с российскими операторами связи с 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

В июне Apple удалила «Макс» и другие приложения VK из App Store. Компания объяснила это соблюдением санкционных требований.