В чате с ИИ-ассистентом можно проверить остатки на счетах, посмотреть поступления и сравнить расходы за несколько месяцев. Подписывать платежные поручения по-прежнему нужно в интернет-банке.

Точка Банк подключил свои сервисы к Алисе AI для бизнеса. По сообщению банка, он первым среди банков для предпринимателей появился в каталоге плагинов Яндекса.

Чтобы воспользоваться интеграцией, клиенту нужно подключить ее и выдать разрешения. ИИ-ассистент получит доступ только к тем банковским данным и функциям, которые разрешил клиент. Например, по запросу он может заполнить платежное поручение, а подтвердит платеж сам пользователь.

«По мере подключения других банков к маркетплейсу плагинов предприниматели одновременно смогут взаимодействовать со счетами в разных финансовых организациях», — отметил лидер сервиса интеграций и открытого API в Точка Банке Юрий Коберман.

Банк также поддерживает работу с Claude, Codex в ChatGPT, Cursor и Yandex AI Studio через свой MCP-сервер.