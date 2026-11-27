Суд сможет распространить условия комплексной санации на несогласных кредиторов, но на оценку финансовой модели и возражений ему дадут только месяц. Поправки могут ускоренно вступить в силу с 1 января 2027 года.

Несколько рамочных норм в поправках к закону о банкротстве могут осложнить их применение, заявил замглавы ФНС Константин Чекмышев. Главное новшество реформы — возможность через суд преодолеть несогласие кредиторов с планом санации.

Поправки предусматривают адресную санацию с одним или несколькими кредиторами и комплексную — с участием независимых кредиторов, на которых приходится более 50% требований без учета налоговых обязательств. Комплексный механизм будет доступен компаниям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд рублей.

«Нужна, безусловно, расчетно выверенная финансово-экономическая модель того, что происходит с должником, которой можно доверять», — подчеркнул Чекмышев.

При рассмотрении плана важно сопоставить возможные выплаты кредиторам при ликвидации компании и за период санации.

Суду предстоит оценить модель и возражения кредиторов за один месяц. При этом остается неясным, как кредиторы без полной информации о деятельности должника смогут обосновать свою позицию и потребуется ли для этого экспертиза. Парламент рассматривает ускоренное вступление поправок в силу с 1 января 2027 года.