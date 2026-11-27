Между учетом летней и зимней резины нет большой разницы. Важнее то, когда их покупали: вместе с новым авто или для замены на старом.

По требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 автомобили категорий M1 и N1 в период с 1 декабря по 28 (29) февраля нужно «переобуть» в зимние шины на всех колесах. Компании могут устанавливать свои сроки замены шин на служебных авто, если этого требует климат или устойчивое падение среднесуточной температуры ниже +5 °C.

Что играет роль в учете автомобильных шин:

Как и когда покупали шины. Это нужно для выбора порядка учета. Покупали вместе с новым автомобилем — стоимость включают в первоначальную; отдельно для уже эксплуатируемого — в материальные запасы. Износ. В бухучете при сезонной замене комплект не обязательно полностью списывать: стоимость оставшегося ресурса можно вернуть на склад. В налоговом учете шины, купленные отдельно, можно сразу списать в расходы. Движение шин. Для контроля организуют забалансовый учет и карточки шин, а при обязательной утилизации — учитывают учитывать оценочное обязательство.

Светлана Сатина «Если компания покупает шины для авто, которое уже используется, в бухучете их учитывают как материальные запасы. В налоговом учете стоимость можно сразу списать в материальные расходы или расходы на содержание служебного транспорта.»

👉Подробнее о проводках, примерах расчета и налоговом учете — в разборе «Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете».