Базовый техсбор за смартфон составит 373 рубля. Пониженные ставки будут действовать, если сведения о товарном знаке и модели есть в системе мониторинга маркируемых товаров.

Кабмин установил правила расчета и уплаты технологического сбора на электронику

Базовая ставка технологического сбора за одну единицу смартфона составит 373 рубля, сообщили в Минпромторге. Для ноутбуков и планшетных компьютеров ставка установлена в размере 746 рублей, для некоторых телефонных аппаратов — 37 рублей.

Если в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров есть сведения о товарном знаке и модели, сбор будет ниже. За смартфон нужно будет заплатить 250 рублей, за ноутбук или планшет — 500 рублей, за телефонный аппарат — 25 рублей.

Закон о технологическом сборе для ряда видов электроники вступает в силу с 1 декабря. Отдельные штрафы за неуплату сбора не установлены.