Имущественные налоги можно оплатить через «Сбербанк Онлайн» без комиссии.

Начисленные налоги можно проверить и оплатить в «Сбербанк Онлайн». Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать «Госуслуги», затем «Налоги»: начисления отобразятся по ИНН. Оплата доступна без комиссии через поиск в приложении или по QR-коду из налогового уведомления.

Сумму процентного дохода по вкладам в уведомлении стоит сверить с банковскими выписками. Также полезно проверить дату окончания депозита: при автоматической пролонгации ставка может оказаться ниже первоначальной.

До конца ноября пользователи могут выбрать категории повышенного кешбэка в разделах «Для жизни» и «СберСпасибо». Регистрация в биометрической акции «Улыбатл» завершится 29 ноября.

В приложении также стоит проверить привязанный номер телефона, разрешение на push-уведомления и список устройств с доступом к профилю. Незнакомые и неиспользуемые устройства следует удалить, а владельцам Android — проверить наличие обновлений «Сбербанк Онлайн» в RuStore или на официальном портале банка.