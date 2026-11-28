Требование начнет действовать с 1 марта 2027 года, когда в России заработает единая база IMEI-номеров.

Смартфоны, приобретенные россиянами за границей с 1 марта 2027 года, потребуется регистрировать в базе IMEI-номеров, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Процедуру регистрации планируют сделать простой и удобной, чтобы владельцы могли без затруднений продолжать пользоваться устройствами.

Устройства, поступающие в продажу на территории РФ, будут регистрировать поставщики.

Создание российской базы IMEI предусмотрено законом о новых мерах защиты от телефонных и интернет-мошенников, который подписал президент Владимир Путин. IMEI — уникальный 15-значный номер смартфона, планшета или другого устройства с поддержкой сотовой связи. Код присваивает завод-изготовитель, он позволяет оператору идентифицировать устройство в сети.