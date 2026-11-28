Обновленная программа возобновится с 1 декабря. Для участия потребуется локализация не менее 3 тыс. баллов, а базовый ценовой порог останется на уровне 2 млн рублей.

В программу льготного автокредитования могут войти автомобили Lada, УАЗ, Sollers, ГАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah, «Атом», UMO и «Амберавто», сообщили производители и автоэксперты.

Новым требованиям соответствует почти весь актуальный модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроссовер Lada Azimut сможет участвовать, если его базовая цена не превысит 2 млн рублей.

На льготных условиях также могут стать доступны модельная линейка УАЗ, модификации на базе Sollers SF5, а также «Москвич 3» и «Москвич 3е». Для многодетных семей требованиям соответствуют некоторые модификации «Соболь NN», «Газель NN», «Газель Бизнес 4х4» и «Соболь Бизнес 4х4».

Среди электромобилей и гибридов заявлены Evolute i-Space, Evolute i-Joy и Voyah Free. Скидка при покупке в кредит составит 10%, но не более 500 тыс. рублей. Об участии также заявили разработчики электромобиля «Атом» и компания EVM, рассчитывающая включить в программу автомобили UMO.

Требование о локализации не менее 3 тыс. баллов ограничит участие большинства выпускаемых в России автомобилей иностранных марок с двигателем внутреннего сгорания и ряда новых российских моделей. В частности, автоэксперт Игорь Моржаретто не ожидает включения в перечень автомобилей Volga.