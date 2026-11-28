ФАС проверит региональные индексы роста платы за коммунальные услуги
Служба проконтролирует как установление предельных индексов, так и их соблюдение. Для каждого региона индекс и допустимое отклонение определят отдельно.
ФАС проконтролирует установление и соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.
Индекс для каждого субъекта РФ устанавливается с учетом заявления главы региона. Допустимое отклонение по отдельным городам также определяется на основании решений региональных властей.
С начала 2026 года ФАС провела 198 проверок и вынесла 911 актов реагирования. Из тарифов должны исключить 40,25 млрд рублей экономически необоснованных средств.
Семьи, которые направляют на коммунальные услуги более 22% зарплаты, сохранят право на субсидию. Регионы могут снизить этот порог. В 2025 году объем таких субсидий составил 57,1 млрд рублей, их получили 1,751 млн семей. С 1 июля 2027 года совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 11%, сообщало Минэкономразвития.
и что после этого? цены снизятся?
а нельзя ли принять такой порядок, что все проверки (если они действительно так нужны и кого-то заботят) происходят ДО введения в действие этих тарифов?
ну а когда тарифы устанавливались ещё летом...
( про них на всех уровнях было известно - про них даже уже публично было всем объявлено,, уже всё народонаселение конкретно всё знало, что сразу же после выборов.... ровно через неделю всё подорожает)
а сейчас уже декабрь, а проверять они собираются..... кароче уже вот-вот в Новый Год упираемся! После которого уже грядёт новое повышение! А они ещё со старым.... получается, что ещё и не разобрались, коли только собираются чего-то там проверять....
Кароче....
вместо слов....
так конкретно и пишите
ФАС позырит на региональные индексы роста платы за коммунальные услуги