Служба проконтролирует как установление предельных индексов, так и их соблюдение. Для каждого региона индекс и допустимое отклонение определят отдельно.

ФАС проконтролирует установление и соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Индекс для каждого субъекта РФ устанавливается с учетом заявления главы региона. Допустимое отклонение по отдельным городам также определяется на основании решений региональных властей.

С начала 2026 года ФАС провела 198 проверок и вынесла 911 актов реагирования. Из тарифов должны исключить 40,25 млрд рублей экономически необоснованных средств.

Семьи, которые направляют на коммунальные услуги более 22% зарплаты, сохранят право на субсидию. Регионы могут снизить этот порог. В 2025 году объем таких субсидий составил 57,1 млрд рублей, их получили 1,751 млн семей. С 1 июля 2027 года совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 11%, сообщало Минэкономразвития.