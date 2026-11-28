Корпоративная материальная помощь может лишить семью региональных мер поддержки из-за превышения порога нуждаемости. Исключение предлагают применять к выплате на каждого ребенка.

Выплаты работодателей при рождении или усыновлении ребенка предложили не включать в доход семьи при назначении региональной поддержки. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Речь идет о единовременной материальной помощи, которую работодатель выплачивает родителям, усыновителям и опекунам в течение первого года после рождения или усыновления ребенка. Корпоративный семейный капитал может достигать 1 млн рублей и более.

«Следовало бы не учитывать эти выплаты при оценке нуждаемости, чтобы многодетная семья не лишалась региональной помощи», — заявил Рыбальченко.

Он уточнил, что исключение должно действовать в расчете на каждого ребенка: например, при рождении двоих детей не следует учитывать выплату в размере 2 млн рублей.

С 1 января единовременную помощь работодателя уже не включают в доход семьи при назначении единого пособия, но в региональных правилах такого исключения может не быть. Одновременно необлагаемый НДФЛ и страховыми взносами лимит материальной помощи увеличен с 50 тыс. до 1 млн рублей на каждого ребенка.