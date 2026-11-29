В 2026–2027 годах право на социальную пенсию возникнет у женщин в 64 года, у мужчин — в 69 лет.

Россияне, которые никогда официально не работали, смогут получать социальную пенсию по старости в размере более 16 тыс. рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Выплату оформляют на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Размер социальной пенсии зависит от категории получателя и районного коэффициента. Такие выплаты назначают не только по старости, но также по инвалидности и по случаю потери кормильца.

«Гражданам из числа малочисленных народов Севера, постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии, социальные пенсии по старости назначаются досрочно в 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин», — уточнил Игорь Балынин.

Для остальных получателей в 2026–2027 годах возраст назначения социальной пенсии по старости составит 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.