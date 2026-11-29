Будет ли сокращенным рабочий день перед новогодними выходными
При пятидневной рабочей неделе 30 декабря 2026 года останется полным рабочим днем.
Рабочий день 30 декабря 2026 года не будет сокращенным, сообщила и. о. директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.
«Отмечу, что 30 декабря 2026 года при пятидневной рабочей неделе останется полным рабочим днем», — сказала Ярхина.
Продолжительность работы уменьшается на один час, только если рабочий день непосредственно предшествует официальному празднику.
Четверг, 31 декабря 2026 года, станет выходным из-за переноса с воскресенья, 4 января. Однако к государственным праздникам эта дата не относится, поэтому предшествующая среда останется полноценным рабочим днем.