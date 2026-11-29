При пятидневной рабочей неделе 30 декабря 2026 года останется полным рабочим днем.

Рабочий день 30 декабря 2026 года не будет сокращенным, сообщила и. о. директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«Отмечу, что 30 декабря 2026 года при пятидневной рабочей неделе останется полным рабочим днем», — сказала Ярхина.

Продолжительность работы уменьшается на один час, только если рабочий день непосредственно предшествует официальному празднику.

Четверг, 31 декабря 2026 года, станет выходным из-за переноса с воскресенья, 4 января. Однако к государственным праздникам эта дата не относится, поэтому предшествующая среда останется полноценным рабочим днем.