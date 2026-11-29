Выплата положена семьям с двумя и более детьми при соблюдении требований к доходу и имуществу. Соцфонд возвращает часть уплаченного НДФЛ единовременным платежом.

Семейную налоговую выплату в 2026 году получили 1,5 млн работающих родителей, сообщили в пресс-службе Социального фонда. Новая мера поддержки позволяет семьям вернуть часть ранее уплаченного налога.

На выплату могут претендовать работающие родители двоих и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, а имущество должно соответствовать установленным критериям.

При расчете выплаты уплаченный НДФЛ пересчитывают по ставке 6%. Разницу между фактически уплаченным налогом и суммой после пересчета Соцфонд перечисляет на указанный в заявлении счет одним платежом.

Подать заявление на выплату в 2026 году можно было с 1 июня по 1 октября.