Социальный фонд России готовит увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска для ухода за заболевшим ребенком. Изменение планируется в 2027 году.

Оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка планируют увеличить на 30 дней, сообщила пресс-служба СФР. Другие условия предоставления такого отпуска ведомство не уточнило.

В 2027 году также планируют повысить материнский капитал, единое пособие и другие выплаты семьям.

Кроме того, продолжат расти размеры страховых пособий.