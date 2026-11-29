Индивидуальный пенсионный коэффициент повысят в два этапа. Новая стоимость начнет действовать с апреля 2027 года.

Стоимость одного пенсионного коэффициента к апрелю 2027 года достигнет 172,9 рубля, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. В 2026 году один пенсионный балл стоит 156,76 рубля.

ИПК учитывают при определении права на страховую пенсию и расчете ее размера. Количество баллов зависит от страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд, и продолжительности страхового стажа.

Проект бюджета Социального фонда предусматривает две индексации страховых пенсий в 2027 году. С 1 февраля выплаты планируют повысить на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.