О дефиците сообщил вице-премьер Александр Новак. На ситуацию влияют продолжающиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Дефицит топлива в России сохраняется, однако пока он не ощущается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, удается справляться за счет дополнительных поставок и переносов ремонта.

РФ планирует наращивать поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья, увеличить объемы собственного производства, добавил вице-премьер.