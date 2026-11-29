Сведения об отстранении от управления и задержании автомобиля можно включить в протокол о правонарушении или постановление о штрафе.

Отдельные протоколы об отстранении водителя и задержании автомобиля больше не потребуются, следует из приказа МВД. Документ приводит ведомственные правила в соответствие с поправками в КоАП, которые вступили в силу в мае и уже применяются Госавтоинспекцией.

Ранее при оформлении нетрезвого водителя инспектор мог составить до шести документов. В их числе были протоколы об отстранении от управления, направлении на медицинское освидетельствование, правонарушении и задержании машины, а также акт освидетельствования и рапорт.

Теперь в протоколе об основном нарушении достаточно указать, что водитель отстранен от управления, а автомобиль задержан. Эти сведения также можно внести в постановление о штрафе.

Юрист Лев Воропаев уточнил, что водителя отстраняют не только при подозрении на опьянение. Основаниями также могут быть отсутствие права управления или свидетельства о регистрации автомобиля, лишение прав и неисправность тормозной либо рулевой системы.

При подтвержденном опьянении или отказе от медосвидетельствования задержание автомобиля обязательно.

Соответствующий приказ МВД вступит в силу 6 декабря 2026 года.