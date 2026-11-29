Пенсии также предложили индексировать каждый квартал по потребительской инфляции.

Пенсионерам следует ежегодно выплачивать 13-ю пенсию, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Одновременно он предложил перейти к ежеквартальной индексации пенсионных выплат.

«Нужно индексировать пенсии ежеквартально по реальной потребительской инфляции. И нужно выплачивать людям 13-ю пенсию. Дополнительную ежегодную выплату, которая позволит их доходам угнаться за ростом цен», — сказал Миронов.

Индексация пенсий на уровень инфляции прошлого года не покрывает текущий рост расходов, считает политик. Поэтому, по его мнению, реальную поддержку пенсионеров необходимо увеличить.