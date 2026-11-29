13-ю пенсию предложили ежегодно выплачивать для компенсации роста цен
Пенсии также предложили индексировать каждый квартал по потребительской инфляции.
416 просмотров34 открытия
Пенсионерам следует ежегодно выплачивать 13-ю пенсию, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Одновременно он предложил перейти к ежеквартальной индексации пенсионных выплат.
«Нужно индексировать пенсии ежеквартально по реальной потребительской инфляции. И нужно выплачивать людям 13-ю пенсию. Дополнительную ежегодную выплату, которая позволит их доходам угнаться за ростом цен», — сказал Миронов.
Индексация пенсий на уровень инфляции прошлого года не покрывает текущий рост расходов, считает политик. Поэтому, по его мнению, реальную поддержку пенсионеров необходимо увеличить.