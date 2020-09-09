Производственный календарь на 2021 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 января.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Февраль 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Март 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 Май 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Июнь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 пн вт ср чт пт сб вс Июль 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 Август 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Сентябрь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Ноябрь 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Декабрь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 Рабочие дни 15 19 22 56 22 19 21 62 118 Выходные и праздничные дни 16 9 9 34 8 12 9 29 63 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 120 151 176 447 175 152 167 494 941 При 36-часовой рабочей неделе 108 135,8 158,4 402,2 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6 При 24-часовой рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2021 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365 Рабочие дни 22 22 22 66 21 20 22 63 129 247 Выходные и праздничные дни 9 9 8 26 10 10 9 29 55 118 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528 168 159 176 503 1 031 1 972 При 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2 151,2 143 158,4 452,6 927,8 1 174,4 При 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8 100,8 95 105,6 301,4 618,2 1 181,6

Пояснения к производственному календарю на 2021 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.