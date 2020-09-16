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Производственный календарь на 2021 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Январь

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Февраль

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

Март

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Апрель

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

Май

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

2

9

16

23

30

 

Июнь

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Июль

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

Август

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

Сентябрь

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Октябрь

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Ноябрь

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

Декабрь

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

 

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181

Рабочие дни

19

23

26

68

26

24

25

75

143

Выходные и праздничные дни

12

 5

5

22

4

7

5

16

38

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

120

151

176

447

175

152

167

494

941

При 36-часовой рабочей неделе

108

135,8

158,4

402,2

157,4

136,8

150,2

444,4

846,6

При 24-часовой рабочей неделе

72

90,2

105,6

267,8

 104,6 91,2

99,8

295,6

563,4

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2021 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

27

26

26

79

26

25

26

77

156

299

Выходные и праздничные дни

 4 5

4

13

5

5

5

15

28

66

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 176 176

176

528

168

159

176

503

1 031

1 972

При 36-часовой рабочей неделе

158,4

158,4

158,4

475,2

151,2

143

158,4

452,6

927,8

1 174,4

При 24-часовой рабочей неделе

105,6

105,6

105,6

316,8

100,8

 95

105,6

301,4

618,2

1 181,6

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

Пояснения к производственному календарю на 2021 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год.

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