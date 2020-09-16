Производственный календарь на 2021 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Февраль 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Март 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 Май 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Июнь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 пн вт ср чт пт сб вс Июль 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 Август 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Сентябрь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Ноябрь 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Декабрь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 Рабочие дни 19 23 26 68 26 24 25 75 143 Выходные и праздничные дни 12 5 5 22 4 7 5 16 38 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 120 151 176 447 175 152 167 494 941 При 36-часовой рабочей неделе 108 135,8 158,4 402,2 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6 При 24-часовой рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2021 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365 Рабочие дни 27 26 26 79 26 25 26 77 156 299 Выходные и праздничные дни 4 5 4 13 5 5 5 15 28 66 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528 168 159 176 503 1 031 1 972 При 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2 151,2 143 158,4 452,6 927,8 1 174,4 При 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8 100,8 95 105,6 301,4 618,2 1 181,6

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

Пояснения к производственному календарю на 2021 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.