Производственный календарь на 2021 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
Календарные дни
31
28
31
90
30
31
30
91
181
Рабочие дни
19
23
26
68
26
24
25
|75
143
Выходные и праздничные дни
12
|5
5
22
4
7
5
16
38
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
120
151
176
447
175
152
167
494
941
При 36-часовой рабочей неделе
108
135,8
158,4
402,2
157,4
136,8
150,2
444,4
846,6
При 24-часовой рабочей неделе
72
90,2
105,6
267,8
|104,6
|91,2
99,8
295,6
563,4
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2021 год
Количество дней
Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
365
Рабочие дни
27
26
26
79
26
25
26
77
156
299
Выходные и праздничные дни
|4
|5
4
13
5
5
5
15
28
|66
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
|176
|176
176
528
168
159
176
503
1 031
1 972
При 36-часовой рабочей неделе
158,4
158,4
158,4
475,2
151,2
143
158,4
452,6
927,8
1 174,4
При 24-часовой рабочей неделе
105,6
105,6
105,6
316,8
100,8
|95
105,6
301,4
618,2
1 181,6
ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.
Пояснения к производственному календарю на 2021 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.