Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2022 год

Справочник кодов классификации доходов бюджетов РФ (КБК), администрируемых ФНС РФ, на 2022 год.
- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- Страховые взносы
- Страховые взносы (пени и штрафы)
- НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- НДС и акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
- Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД и торговый сбор)
- Налоги на имущество, транспортный и земельный налог
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
- Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс)
- Плата за предоставление информации, содержащейся в Единых государственных реестрах (ЕГРЮЛ и ЕГРИП)
- Средства от распоряжения и реализации конфискованного и выморочного имущества
- Денежные взыскания (штрафы) за налоговые и административные правонарушения, администрируемые Федеральной налоговой службой РФ
НДС – 2022
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