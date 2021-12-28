Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2022 год

Справочник кодов классификации доходов бюджетов РФ (КБК), администрируемых ФНС РФ, на 2022 год.

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>