Оптимизация налогообложения

10 коубов про налоги

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10 коубов про налоги

В поисках новостей о налогах и оптимизации налогобложения «Клерк» проанализировал популярный видеохостинг Coub.com и  выбрал несколько лучших коубов.

Коубы – это 10-секундные закольцованные ролики, часто с наложенным поверх подходящим звуковым сопровождением.

1. Как правильно объяснить директору, что такое НДС? Инструкция для бухгалтера

2. Краткое объяснение принципа налогообложения. 3. Налог на самозанятых. Как государство объясняет необходимость его применения 4. Кстати, про налог на воздух. Как население представляет себе введения налога на воздух? Что будет делать? 5. Не нужно бояться проверок. Как правильно встречать налогового инспектора? 6. Что такое бухгалтер? Вся суть работы бухгалтера в одном коубе. 7. Все готово. Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы. 8. Как стимулировать экономику? Знакомый способ улучшения экономики каждому российскому налогоплательщику. 9. Что делать с транспортным налогом за 2016 год? 10. И, да. Роботы скоро заменят бухгалтеров.
Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Оптимизация налогообложения
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❗❗ Не переводите эти документы в электронный вид

Документы бухучета, составленные на бумаге, нельзя перевести в электронный вид, чтобы потом хранить. А вот те документы, что изначально были составлены в электронном виде, можно держать на электронном носителе и даже не распечатывать.

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