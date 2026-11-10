Татьяна Сизова: «Мы хотим, чтобы отношения между бизнесом и властью носили доверительный характер»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова рассказала в интервью «Клерк.ру» о судьбе патента, плавном переходе через порог НДС и борьбе за равные комиссии на маркетплейсах.

Коротко о бизнесе

Сфера деятельности Татьяна Вадимовна Сизова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Российский экономист и общественный деятель, К.Э.Н.

Книги Автор трех изданий «Как дружить с государством» (2016 год, 2021 год и 2024 год).

Татьяна Вадимовна, расскажите, пожалуйста, какие вопросы находятся в вашей компетенции как Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве? Какой круг проблем вы курируете?

По закону об уполномоченных по защите прав предпринимателей я защищаю бизнес во взаимоотношениях с властью. В Москве к нам обращаются, когда предприниматель не согласен с решением, действием или бездействием городских органов власти и местного самоуправления, когда в отношении бизнеса идет проверка или уголовное преследование, когда нарушения прав носят системный характер. С согласия предпринимателя мы участвуем в проверках, а если сторона спора – городской орган власти, участвуем в деле в Арбитражном суде Москвы. Эта работа дает результат. За десять месяцев этого года нам удалось добиться полного или частичного восстановления прав предпринимателей по 92 обращениям и снять наложенные в ходе расследования уголовных дел аресты на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Эти цифры мы рассматриваем не как показатели результативности, а как помощь целому кругу людей – собственникам бизнеса и их семьям, сотрудникам и их близким, которые в ходе сложных ситуаций не остались без зарплаты и работы. Это наш главный результат. Но не менее важно, чтобы бизнес приходил к нам не тогда, когда права уже нарушены. Мы выстраиваем систему доверительных отношений делового сообщества и органов власти. Для этого при Уполномоченном работают советы и рабочие группы – по налогам и бюджету, частной медицине, инвестициям, агропромышленному комплексу, искусственному интеллекту и другим отраслям. Там предприниматели вместе с представителями органов власти обсуждают, что мешает работать, и готовят предложения по изменению законодательства. Многие из них уже стали решениями: из последних примеров — порог освобождения от НДС для упрощенной системы налогообложения сохранен на уровне 20 миллионов рублей, а за бумажную транспортную накладную до 1 марта 2027 года не штрафуют.

С какими вопросами предприниматели города могут обращаться к вам лично? Куда и каким образом подать обращение – через сайт, личный прием, письменно?

Обратиться можно, если бизнес не согласен с решением или действием органов власти Москвы, если нужно наше участие в проверке, а также с предложением изменить законодательство. Споры между предпринимателями и решения судов мы не уполномочены рассматривать. Направить обращение можно через наш сайт или лично. Бесплатную устную консультацию можно получить в общественных приемных Уполномоченного в административных округах Москвы, которых более 25. Среди них есть и профильные – по банкротству, налоговому праву, охране труда, правам иностранных инвесторов. Кроме того, вместе с прокуратурой мы регулярно проводим совместные приемы предпринимателей. Обо всех приемах и о том, как на них попасть, мы рассказываем в наших каналах и на сайте.

Какие задачи вы ставите перед собой и своим аппаратом на 2027 год? Что планируете решить в первую очередь?

Наша главная задача не меняется из года в год – мы хотим, чтобы отношения между бизнесом и властью носили доверительный характер. Но, конечно, есть несколько актуальных направлений, которым мы уделяем особое внимание. В первую очередь это налоги. Мы добиваемся сохранения патента и лимита дохода для него на уровне 20 миллионов рублей, индексации сумм Налогового кодекса и продвигаем отраслевой подход, то есть настройку налоговых условий с учетом экономики отрасли. Второе направление – работа с новым составом Государственной Думы. Председателю Комитета по малому и среднему предпринимательству Станиславу Дружинину мы передали 52 инициативы из Доклада за 2025 год и 39 новых. В планах – проводить заседания наших рабочих групп на площадке Государственной Думы и готовить экспертные заключения по законопроектам Комитета. Будем и дальше добиваться равных условий на маркетплейсах для российских и иностранных продавцов. А еще выходим в новые отрасли: в этом году мы запускаем Совет по культуре и креативным индустриям.

Сейчас патентной системой могут пользоваться ИП из ограниченного числа отраслей – общепит, розничная торговля, бытовые услуги, перевозки – при численности сотрудников не более 15 человек. Как вы оцениваете эти ограничения: достаточно ли их для развития малого бизнеса?

Уточню: перечень видов деятельности, по которым в Москве можно работать на патенте, шире четырех отраслей – это десятки видов, они установлены законом города. Стоит уточнить, что в Москве около 84% всего бизнеса – это микропредприятия. Для них лимит в 15 работников, на который рассчитан патент, вполне подходит. Главный вопрос сегодня – лимит дохода. Сейчас он снижается: 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 – в 2027-м и 10 миллионов с 2028 года, без индексации. При этом для упрощенной системы порог освобождения от НДС в 20 миллионов рублей сохранен на 2026–2029 годы, а патент в это решение не вошел. Получается, что в 2027 году мастер, небольшая химчистка или автосервис с доходом от 15 до 20 миллионов рублей потеряют патент и перейдут на систему с более сложным учетом. А для микробизнеса в услугах – индустрии красоты, химчисток, прачечных, автосервисов, ремонта обуви, одежды и бытовой техники – патент остается самым понятным режимом.

Обсуждается ли сейчас расширение перечня отраслей для ПСН или увеличение лимита по численности сотрудников? Какова позиция вашего института по этому вопросу?

Наша позиция – патент нужно сохранить, а лимит дохода не снижать. В Докладе за 2025 год мы предложили поднять его до 60 миллионов рублей. В июне я направила Министру финансов России и в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам предложение установить единый порог в 60 миллионов рублей для упрощенной и патентной систем. Это предложение вошло и в инициативы, которые мы передали Комитету Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Расширение перечня тоже в нашей работе. Например, сейчас ремонт и пошив одежды на патенте разрешены только по индивидуальным заказам граждан. По предложению предпринимателей отрасли мы подготовили инициативу разрешить и заказы организаций: так небольшие швейные мастерские смогут полнее загрузить производство и создать рабочие места. По численности более востребован другой запрос – по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Там лимит всего 5 работников, и вместе с Ассоциацией предприятий и профессионалов индустрии красоты мы предлагаем поднять его до 15.

С какими сложностями сталкиваются московские предприниматели после последней налоговой реформы?

Сначала о том, что удалось. Из 19 инициатив, которые наша Рабочая группа по налогам и бюджету подготовила к налоговой реформе в 2025 году, пять полностью или частично учтены в законодательстве. Порог освобождения от НДС для упрощенной системы сохранен на уровне 20 миллионов рублей, а новых плательщиков НДС на упрощенке в 2026 году не штрафуют за первую ошибку.

Как в целом сейчас чувствует себя малый бизнес?

Малый бизнес адаптируется. Сейчас важнее всего предсказуемость: новые налоговые правила нужно вводить заблаговременно и обсуждать с деловым сообществом до принятия решений. Это наша главная позиция.

Не привел ли рост НДС к увеличению случаев дробления бизнеса? Фиксируете ли вы такую тенденцию в обращениях предпринимателей?

Уточню: порог по НДС не вырос, а снизился. В 2025 году НДС на упрощенной системе платили при доходе свыше 60 миллионов рублей, с 2026 года – свыше 20 миллионов. Дробление появляется там, где на пороге налоги резко растут. Введение НДС на упрощенке эту причину не убрало – изменились только пороги. Об этом мы писали в Докладе за 2025 год и предложили изменить порядок расчета НДС для малого и среднего бизнеса на упрощенке, чтобы переход через порог был плавным. Масштаб помогают оценить опросы: по данным «ОПОРЫ РОССИИ», 3,6% предпринимателей уже разделили бизнес. Есть и обратная тенденция: с 2025 года действует амнистия для тех, кто добровольно отказался от дробления, и в Москве мы видим признаки укрупнения малого и среднего бизнеса. Отвечать на дробление нужно не запретами, а понятными условиями роста: плавным переходом через порог и учетом экономики отрасли. Отдельно скажу об отраслевом подходе, который мы предлагаем. Международная практика показывает, что именно такая модель позволяет государству наиболее сбалансированно и эффективно собирать налоги. Отрасли живут с разной экономикой: по данным Федеральной налоговой службы, рентабельность продаж в 2025 году в добыче металлических руд составила 65%, а в торговле – 4,6%. При единых правилах одни платят налог из прибыли, другие – из оборотных средств. Поэтому наш аппарат подготовил концепцию дифференцированного налогообложения: страховые взносы настраивать с учетом доли труда в затратах, налог на добавленную стоимость – с учетом доли добавленной стоимости в выручке, инвестиционный вычет – с учетом длины инвестиционного цикла, а по налогу на прибыль дать льготу за реинвестирование. Эффект мы посчитали на примере частной охраны. Если снять для отрасли лимит численности на упрощенной системе и освободить ее от НДС пилотом на три года при условии зарплаты не ниже средней по отрасли, бюджет получит от 13,4 до 36,5 миллиарда рублей в год за счет обеления зарплат и выхода бизнеса из тени. Следующими пилотными отраслями могут стать индустрия красоты, химчистки и автосервисы.

Обращались ли к вам предприниматели с предложениями по смягчению условий перехода на НДС при превышении порога по УСН? Какие инициативы вы готовы продвигать на федеральном уровне?

Да, такие предложения приходят постоянно, и часть уже реализована. Порог 20 миллионов рублей сохранен на ближайшие годы, а для новых плательщиков НДС на упрощенке действует отказ от штрафа за первую ошибку – это была наша инициатива. На федеральном уровне мы предлагаем индексировать порог 20 миллионов рублей на инфляцию и отказаться от его снижения до 15 и 10 миллионов. Для предпринимателей с доходом от 20 до 60 миллионов рублей – пониженную ставку НДС 1–3% вместо 5% с правом на вычет входящего НДС, а новым плательщикам – рассрочку НДС первого года равными долями в течение 12 месяцев. Нужна и индексация фиксированных сумм Налогового кодекса, которые не менялись годами. Зная, что эта тема для бизнеса особенно важна, традиционно мы в рамках нашего IV Форума Уполномоченного, который пройдет 30 ноября в кластере «Ломоносов», отдельную секцию посвятим именно налогам. Самые актуальные темы, последние новшества и консультации от специалистов – приглашаем всем, кому интересна эта тема.

Обращались ли к вам российские продавцы с жалобами на демпинг со стороны китайских игроков на маркетплейсах?

Да, обращались, и это системный запрос, а не единичные случаи. Совет по легкой промышленности при Уполномоченном собрал многочисленные обращения предпринимателей со всей страны. На их основе наши эксперты выдвинули инициативу о выравнивании условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. Я бы не сводила тему к демпингу. Речь прежде всего о разных требованиях: российский производитель обязан маркировать товар и подтверждать его соответствие, а товар, который гражданин заказывает у иностранного продавца для личного пользования, маркировке не подлежит. Отсюда разница в издержках. В апреле инициативу поддержал Центр развития перспективных технологий – оператор системы «Честный знак». Также наши предложения по выравниваю условий для отечественных и зарубежных продавцов мы отправили в Правительство России.

Как вы оцениваете текущие условия для российских селлеров на Wildberries и Ozon – равны ли они по комиссиям и требованиям с иностранными продавцами?

Пока нет. По оценкам рынка, комиссия маркетплейсов для иностранных продавцов в среднем составляла 10–12%, а для российских – до 25–30%. К этому добавляется разница в требованиях по маркировке и документам. Движение навстречу есть. В июне RWB (Wildberries), Ozon и «Авито» договорились, что комиссии для российских предпринимателей не будут выше, чем для иностранных. С 1 октября действует закон о платформенной экономике: площадки проверяют документы и маркировку товаров, а продавец может отказаться от скидки за свой счет. Следующий шаг – закрепить равные комиссии в законе. Такие поправки Правительство уже готовит, а Министерство промышленности и торговли России предлагает внести их в Государственную Думу до конца года. Первые результаты видны уже сейчас: по данным Правительства, за восемь месяцев этого года продажи российской легкой промышленности через маркетплейсы выросли на 40%.

Возможно ли в принципе притормозить экспансию китайских товаров на российских площадках, и если да, то какими инструментами?

Задача не в том, чтобы тормозить чьи-то товары. Китай – наш стратегический партнер, и как Посол в Москве Российско-Китайского комитета дружбы я убеждена: честная конкуренция выгодна и российским, и китайским предпринимателям, которые работают по правилам. Задача – чтобы правила были одинаковыми для всех, кто продает российскому покупателю. Мы предлагаем единые требования к маркировке и документам для российских и иностранных продавцов, для чего нужно изменить постановление Правительства Российской Федерации о маркировке. Это равные, открытые и подконтрольные Федеральной антимонопольной службе комиссии и тарифы на логистику, хранение и продвижение. Площадка должна проверять документы и маркировку до размещения карточки товара, защищать карточки от копирования, а возврат и претензии для всех продавцов должны приниматься на русском языке. Часть этих мер уже в работе: проверку документов площадками ввел закон о платформенной экономике, а проверку карточки до размещения и равные комиссии предусматривают поправки, которые готовит Правительство.

Планируете ли вы выносить вопрос конкуренции с китайскими продавцами на обсуждение с федеральными органами власти?