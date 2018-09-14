Тексты типовых уставов. «Классический» образец

Впервые данные тексты были опубликованы мной в сентябре 2016 года при второй попытке Минэкономразвития разработать свои Типовые уставы для ООО.
Прошло два года. Актуальность данного материала усилилась.
Теперь не только датчики вверх ногами прикручивают, а ещё на сборке слесаря сверлом и герметичную обшивку пропарывают. Точно как в пророческом х/ф «Укрощение огня», 1972.
Только тогда и сейчас последствия таких действий разные, как и системы их порождающие.
Представленные тексты Типовых уставов к Министерству экономического развития и его проектам Типовых уставов ООО не имеют никакого отношения. Это частный проект А. Миролюбова.
Предложенные пять типов Типовых уставов основаны на моей классификации уставов ООО.
- Варианты «А» Типовых уставов сконструированы по «классическому» образцу уставов, с учётом алгоритма защиты от внутренних и внешних нестыковок.
- Варианты «В» — их полная противоположность. Они практически не содержат текста в обычном понимании, а лишь одни ссылки на диспозитивные положения закона с выбором предусмотренных ими вариантов, отличных от предлагаемых законом «по умолчанию».
Типовой устав ООО Тип № 0В этом уставе все диспозитивные нормы закона использованы «по умолчанию». Т.е. ни одно положение закона, допускающее возможность уставом предусмотреть иное, чем указано в законе, уставом такого типа не предусмотрено и не изменено.
Текст устава Тип № 0. Вариант А
- Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
- Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
- Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.
Типовой устав ООО Тип № 1Общество с таким уставом наиболее открыто для входа в него третьих лиц и выхода участников из него.
Текст устава Тип № 1. Вариант А
- Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику.
- Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества.
- Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
- Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
- Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
- Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.
Типовой устав ООО Тип № 2Устав предусматривает различные возможности входа в общество третьих лиц и не предусматривает право участников на выход из него.
Текст устава № 2. Вариант А
- Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику.
- Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
- Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
- Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
- Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.
Типовой устав ООО Тип № 3Устав, максимально закрывая общество от проникновения в него третьих лиц, предусматривает право участников общества выйти из него по заявлению.
Текст устава Тип № 3. Вариант А
- Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество запрещено.
- Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли участника общества третьим лицам запрещены. Доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия участников общества.
- Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу запрещена.
- Предлагать принадлежащие обществу доли для приобретения третьим лицам запрещено.
- Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества.
- Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
- Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
- Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
- Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.
Типовой устав ООО Тип № 4Устав максимально закрывает общество от выхода из него участников и проникновения в него третьих лиц.
Текст устава Тип № 4. Вариант А
- Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество запрещено.
- Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли участника общества третьим лицам запрещены. Доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия участников общества.
- Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу запрещена.
- Предлагать принадлежащие обществу доли для приобретения третьим лицам запрещено.
- Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
- Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
- Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком на пять лет.
- Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.
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