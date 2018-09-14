Тексты типовых уставов. «Классический» образец

Впервые данные тексты были опубликованы мной в сентябре 2016 года при второй попытке Минэкономразвития разработать свои Типовые уставы для ООО.

Прошло два года. Актуальность данного материала усилилась.

Теперь не только датчики вверх ногами прикручивают, а ещё на сборке слесаря сверлом и герметичную обшивку пропарывают. Точно как в пророческом х/ф «Укрощение огня», 1972.

Только тогда и сейчас последствия таких действий разные, как и системы их порождающие.

Представленные тексты Типовых уставов к Министерству экономического развития и его проектам Типовых уставов ООО не имеют никакого отношения. Это частный проект А. Миролюбова.

Предложенные пять типов Типовых уставов основаны на моей классификации уставов ООО.

Варианты «А» Типовых уставов сконструированы по «классическому» образцу уставов, с учётом алгоритма защиты от внутренних и внешних нестыковок.

Варианты «В» — их полная противоположность. Они практически не содержат текста в обычном понимании, а лишь одни ссылки на диспозитивные положения закона с выбором предусмотренных ими вариантов, отличных от предлагаемых законом «по умолчанию».

Типовой устав ООО Тип № 0

В этом уставе все диспозитивные нормы закона использованы «по умолчанию». Т.е. ни одно положение закона, допускающее возможность уставом предусмотреть иное, чем указано в законе, уставом такого типа не предусмотрено и не изменено.​

Текст устава Тип № 0. Вариант А Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 1

Общество с таким уставом наиболее открыто для входа в него третьих лиц и выхода участников из него.

Текст устава Тип № 1. Вариант А Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику. Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 2

Устав предусматривает различные возможности входа в общество третьих лиц и не предусматривает право участников на выход из него.

Текст устава № 2. Вариант А Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 3

Устав, максимально закрывая общество от проникновения в него третьих лиц, предусматривает право участников общества выйти из него по заявлению.

Текст устава Тип № 3. Вариант А Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество запрещено. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли участника общества третьим лицам запрещены. Доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия участников общества. Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу запрещена. Предлагать принадлежащие обществу доли для приобретения третьим лицам запрещено. Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 4

Устав максимально закрывает общество от выхода из него участников и проникновения в него третьих лиц.