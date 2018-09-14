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Тексты типовых уставов. «Классический» образец

Впервые данные тексты были опубликованы мной в сентябре 2016 года при второй попытке Минэкономразвития разработать свои Типовые уставы для ООО.

Прошло два года. Актуальность данного материала усилилась.

Теперь не только датчики вверх ногами прикручивают, а ещё на сборке слесаря сверлом и герметичную обшивку пропарывают. Точно как в пророческом х/ф «Укрощение огня», 1972.

Только тогда и сейчас последствия таких действий разные, как и системы их порождающие.

Представленные тексты Типовых уставов к Министерству экономического развития и его проектам Типовых уставов ООО не имеют никакого отношения. Это частный проект А. Миролюбова.

Предложенные пять типов Типовых уставов основаны на моей классификации уставов ООО.

  • Варианты «А» Типовых уставов сконструированы по «классическому» образцу уставов, с учётом алгоритма защиты от внутренних и внешних нестыковок.
  • Варианты «В» — их полная противоположность. Они практически не содержат текста в обычном понимании, а лишь одни ссылки на диспозитивные положения закона с выбором предусмотренных ими вариантов, отличных от предлагаемых законом «по умолчанию».

Типовой устав ООО Тип № 0

В этом уставе все диспозитивные нормы закона использованы «по умолчанию». Т.е. ни одно положение закона, допускающее возможность уставом предусмотреть иное, чем указано в законе, уставом такого типа не предусмотрено и не изменено.​

Текст устава Тип № 0. Вариант А

  1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
  2. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
  3. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
  4. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 1

Общество с таким уставом наиболее открыто для входа в него третьих лиц и выхода участников из него.

Текст устава Тип № 1. Вариант А

  1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
  2. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику.
  3. Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества.
  4. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
  5. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
  6. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
  7. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 2

Устав предусматривает различные возможности входа в общество третьих лиц и не предусматривает право участников на выход из него.

Текст устава № 2. Вариант А

  1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
  2. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права представляется в трёхдневный срок направившему оферту участнику.
  3. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
  4. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
  5. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
  6. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 3

Устав, максимально закрывая общество от проникновения в него третьих лиц, предусматривает право участников общества выйти из него по заявлению.

Текст устава Тип № 3. Вариант А

  1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
  2. Увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество запрещено.
  3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли участника общества третьим лицам запрещены. Доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия участников общества.
  4. Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу запрещена.
  5. Предлагать принадлежащие обществу доли для приобретения третьим лицам запрещено.
  6. Участник вправе выйти из общества путём подачи заявления о выходе из общества.
  7. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
  8. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
  9. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком до следующего годового (очередного) собрания.
  10. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Типовой устав ООО Тип № 4

Устав максимально закрывает общество от выхода из него участников и проникновения в него третьих лиц.

Текст устава Тип № 4. Вариант А

  1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
  2. Увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество запрещено.
  3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли участника общества третьим лицам запрещены. Доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия участников общества.
  4. Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу запрещена.
  5. Предлагать принадлежащие обществу доли для приобретения третьим лицам запрещено.
  6. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества.
  7. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится ежегодно в третью неделю марта.
  8. Единоличный исполнительный орган общества избирается собранием сроком на пять лет.
  9. Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

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