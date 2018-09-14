Типовой устав. Вариант «B»

Представленные тексты Типовых уставов к Министерству экономического развития и его проектам Типовых уставов ООО не имеют никакого отношения. Это частный проект А.Миролюбова.

В отличие от текстов Типовых уставов варианта "А", опубликованных ранее (в сентябре 2016 года), тексты варианта "В" публикуются впервые.

Данные концепты Типовых уставов не совсем привычны. Впрочем, и самих Типовых уставов на 14 сентября 2018 года пока ни в каком виде ещё не существует.

В конце июля Минэкономразвития РФ наконец-то разместило проект типового устава для ООО.

Будущее покажет...

Предложенные пять типов Типовых уставов основаны на моей классификации уставов ООО.

Если варианты "А" Типовых уставов сконструированы по "классическому" образцу уставов, с учётом алгоритма защиты от внутренних и внешних нестыковок, то варианты "В" - их полная противоположность.

Они практически не содержат текста в обычном понимании, а лишь одни ссылки на диспозитивные положения закона с выбором предусмотренных ими вариантов, отличных от предлагаемых законом "по умолчанию".

В связи с этим, каждый такой устав, необходимо сопровождать его "техническим описанием" и инструкцией по его применению.

Подобное исполнение уставов наиболее инвариантно к постоянно изменяющимся законам и подчинено исключительно их логике. Там, где она, разумеется, есть.

В уставах использованы следующие сокращения:

12:3-4 - статья 12, пункт 3, абзац 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - закон)

- статья 12, пункт 3, абзац 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - закон) ГК 12:3-4 - статья 12, пункт 3, абзац 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

Типовой устав ООО Тип №0

В этом уставе все диспозитивные нормы закона использованы "по умолчанию". Т.е. ни одно положение закона, допускающее возможность уставом предусмотреть иное, чем указано в законе, уставом такого типа не предусмотрено и не изменено.​

Текст устава Тип №0. Вариант В 2:-5-1 имеет печать

34:0-2 третья неделя марта

40:1-1 до следующего годового (очередного) собрания

Типовой устав ООО Тип №1

Общество с таким уставом наиболее открыто для входа в него третьих лиц и выхода участников из него.

Текст устава Тип №1. Вариант В 2:-5-1 имеет печать

21:4-1 общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника

21:6-4 трёхдневный срок

26:1-1 участник вправе выйти из общества путём подачи заявления

27: 1-1 участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества

34:0-2 третья неделя марта

40:1-1 до следующего годового (очередного) собрания

ГК 66.3:3-11 ревизионная комиссия в обществе отсутствует

Типовой устав ООО Тип №2

Устав предусматривает различные возможности входа в общество третьих лиц и не предусматривает право участников на выход из него.

Текст устава Тип №2. Вариант В 2:-5-1 имеет печать

21:4-1 общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника

21:6-4 трёхдневный срок

27: 1-1 участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества

34:0-2 третья неделя марта

40:1-1 до следующего годового (очередного) собрания

ГК 66.3:3-11 ревизионная комиссия в обществе отсутствует

Типовой устав ООО Тип №3

Устав, максимально закрывая общество от проникновения в него третьих лиц, предусматривает право участников общества выйти из него по заявлению.

Текст устава Тип №3. Вариант В 2:-5-1 имеет печать

17:2-1 запрещено

21:2-2 запрещено

21: 8-1 только с согласия остальных участников

22: 1-1 запрещено

24: 2-1 запрещено

26:1-1 участник вправе выйти из общества путём подачи заявления

27: 1-1 участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество общества

34:0-2 третья неделя марта

40:1-1 до следующего годового (очередного) собрания

ГК 66.3:3-11 ревизионная комиссия в обществе отсутствует

Типовой устав ООО Тип №4

Устав максимально закрывает общество от выхода из него участников и проникновения в него третьих лиц.