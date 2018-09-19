Три модели ЕИО в уставе ООО

ГК РФ предоставляет учредителям/участниками юридического лица возможность предусмотреть в уставе (например, ООО) три варианта формирования единоличного исполнительного органа (ЕИО):

один ЕИО, состоящий из одного лица

один ЕИО, состоящий из нескольких лиц, действующих совместно

несколько ЕИО, состоящих из одного лица, и действующих независимо друг от друга.

Комбинировать указанные варианты нельзя, мешает союз "или", а также слово "независимо" в п.3 ст.65.3 ГК РФ.

1. Один ЕИО, состоящий из одного лица

Единственный единоличный исполнительный орган (ЕИО), состоящий из одного лица, образовывается в обществе общим собранием участников (ОСУ) или собранием учредителей при создании ООО на срок, указанный в уставе, и осуществляет полномочия по "остаточному принципу", т.е. решает все вопросы не отнесённые законом и уставом к компетенции иных коллегиальных органов общества.

"Остаточный принцип" не предполагает перечисления в уставе всех вопросов компетенции ЕИО, ибо, сделать это весьма затруднительно. Именно поэтому в уставе нет смысла в перечислении и каких-то конкретных полномочий такого ЕИО.

Таким образом, чтобы использовать данную конструкцию ЕИО, достаточно где-то в уставе ООО указать, что:



"единоличный исполнительный орган общества избирается на срок ** лет"

И всё.

2. Один ЕИО, состоящий из нескольких лиц, действующих совместно

"единоличный исполнительный орган общества образован сроком на ** лет. Полномочия единоличного исполнительного органа общества предоставлены нескольким лицам, действующим совместно"

Чтобы использовать такую конструкцию, необходимо дополнить указанную выше формулировку в уставе, например, так:И всё.

При этом количество лиц, которым предоставляются такие полномочия, в уставе указывать нет необходимости. В этом случае их количество могут определять учредители/участники общества при каждом образовании данного ЕИО, исходя из известной им целесообразности.

При образовании такого ЕИО ОСУ предоставляет полномочия ЕИО одновременно всем лицам в количестве, определённым уставом или ОСУ, на срок, указанный в уставе, а при досрочном прекращении полномочий ОСУ прекращает полномочия всех этих лиц. В случае же внезапной кончины одного из уполномоченных лиц, у всех остальных лиц также прекращаются полномочия.

При каждом новом образовании такого ЕИО количество уполномоченных лиц может меняться, если, разумеется, оно не указано в уставе.

В ЕГРЮЛ для такого общества указываются сведения обо всех лицах действующих без доверенности, но с единой для всех должностью (например, генеральный директор).

Не следует путать такой ЕИО с коллегиальным исполнительным органом (КИО).

3. Несколько ЕИО, состоящих из одного лица

Данная конструкция единоличных исполнительных органов существенно отличается от предыдущих двух, как количеством, так и качеством.

Устав общества, которое будет использовать такую конструкцию ЕИО, должен содержать не только наименования всех ЕИО данного общества, но и компетенцию каждого из них. При этом каждый ЕИО такого общества должен иметь уникальное наименование своей должности, отличающего его от остальных ЕИО этого общества.

Компетенция каждого такого ЕИО также, как и наименование должности, должна быть указана в уставе. Причём компетенции таких ЕИО не должны пересекаться.

При формировании компетенций подобных ЕИО, как и в иных случаях, следует руководствоваться "остаточным принципом". В данном случае компетенции (не пересекающиеся) всех ЕИО, кроме одного, указываются в уставе в виде закрытого (исчерпывающего) перечня вопросов, которые решает тот или иной ЕИО. Оставшийся ЕИО будет решать все вопросы деятельности общества, которые не отнесены к компетенции ОСУ, а также образованных в обществе коллегиальных органов (совет директоров и КИО) и остальных ЕИО.

Срок полномочий каждого независимого от других ЕИО не зависит от срока полномочий других независимых ЕИО. При этом следует помнить, что сроки полномочий каждого ЕИО в данной конструкции управления обществом должны указываться в его уставе. Вторая часть публикации – "Три модели ЕИО в ЕГРЮЛ в 2018 году"