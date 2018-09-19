Три модели ЕИО в ЕГРЮЛ в 2018 году

Существуют разные мнения относительно пригодности ныне действующих форм по регистрации ЮЛ (2018) для внесения в ЕГРЮЛ сведений о множественности единоличного исполнительного орган (ЕИО).

Считаю, что формы позволяют реализовать всё предусмотренное ГК РФ в части расщепления ЕИО. У ФНС в этот раз иное мнение.

Какое-то из них, возможно, правильное. Время покажет и это. Ему торопиться некуда.

Как внести расщеплённых ЕИО в ЕГРЮЛ

В заявлении для внесения в ЕГРЮЛ сведений об обществе в уставе которого предусмотрено, что его ЕИО состоит из нескольких лиц, действующих совместно, указываются сведения обо всех лицах действующих без доверенности, с единым для всех наименованием должности (например, генеральный директор).

В случае, когда уставом общества предусмотрено образование нескольких ЕИО, действующих независимо друг от друга, в заявлении также указываются сведения обо всех лицах действующие без доверенности, но у каждого из них будет своё, отличное от других, наименование его должности.

Информация из ЕГРЮЛ о нескольких ЕИО

Если в ЕГРЮЛ, содержатся сведения лишь об одном ЕИО, то это тот случай, который существовал и до указанных нововведений в ГК РФ в 2014 году.

Если в ЕГРЮЛ содержатся сведения о нескольких ЕИО, то надо смотреть на наименования их должностей.

Если все они одинаковые, тогда все лица, указанные, как имеющие право действовать без доверенности от имени общества, составляют один ЕИО (не КИО!) и действуют совместно в рамках компетенции этого ЕИО, сформированной по "остаточному принципу" – всё, кроме компетенции иных органов общества (общее собрание участников, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, при наличии таковых).

Если все они разные, то это означает, что все ЕИО действуют независимо друг от друга, каждый со своей уникальной компетенцией, которую можно узнать из действующей редакции устава общества, являющейся неотъемлемой частью ЕГРЮЛ.

Изменения форм заявлений для регистрации ЮЛ

Исходя из изложенного, не считаю необходимым что-либо менять в ныне действующих формах для внесения в ЕГРЮЛ сведений об указанных выше ЕИО.

При этом, считаю целесообразным во вновь планируемых формах предусмотреть возможность внесения в ЕГРЮЛ следующих сведений (которые законом пока ещё не предусмотрены, но когда подобное сдерживало ФНС?):



срок полномочий каждого ЕИО (по истечении которого в ЕГРЮЛ автоматически вносится соответствующая предупредительная запись);

для удобства регоргана указывать какой именно ЕИО (в случае, если их несколько, действующих независимо) вправе быть заявителем при соответствующих регистрационных действиях. Но реализовать подобную помощь регоргану следует крайне аккуратно – не в ущерб заявителям, обществам и иным налогоплательщикам.

Ненаучная фантастика

Закон не предусматривает обязательную необходимость указывать в уставе общества наименование должности ЕИО. Аналогично адресу общества или видам его деятельности по ОКВЭД. Для этого есть ЕГРЮЛ.

Но это относится только к случаю, когда в обществе ЕИО один, независимо из скольких лиц он состоит.

В случае же, когда уставом предусмотрена возможность формирования нескольких ЕИО (действующих независимо друг от друга), то в силу того, что в уставе необходимо указать их непересекающиеся компетенции, то они (различные ЕИО) должны быть в уставе как то индивидуализированы, т.е. поименованы.

Пожелание разработчикам новых форм в 2018

Не надо мудрствовать и указывать в формах то, что не предусмотрено законом.

В частности, смешанный вариант наличия в обществе одного (или нескольких) ЕИО, состоящего (состоящих) из нескольких лиц и нескольких ЕИО, состоящих из одного лица и/или нескольких лиц, одновременно.

Ибо такого не может быть никогда.

Даже в проектах совсем новых-новых форм.

Первая часть публикации – "Три модели ЕИО в уставе ООО"