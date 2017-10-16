Тех, кто донесет на взяточников, защитит государство

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Минтруд подготовил законопроект №286313-7, направленный на защиту государством лиц, уведомивших работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроектом предусматривается защита от неправомерного увольнения, а также от иных ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления.

Проектом закона устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может быть принято к указанному лицу только после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов или иного коллегиального органа образованного работодателем. К участию в таком заседании обязательным является приглашение прокурора, которому необходимо представить материалы не менее чем за пять рабочих дней до заседания, а также по итогам заседания.

Также законопроект содержит нормы об обеспечении конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и возможности получения бесплатной юридической помощи.