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Верховный суд ликвидировал «Партию налогоплательщиков России». Вы о такой знали?

Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление Минюста о ликвидации политической партии «Партия налогоплательщиков России». Основанием для такого решения стало то, что партия не устранила в отведенный трехмесячный срок нарушения законодательства о политических партиях, следует из судебного постановления, опубликованного в понедельник.

Этот срок был установлен Верховным судом при рассмотрении предыдущего административного иска Минюста к «Партии налогоплательщиков» — о приостановлении ее деятельности. В соответствии с решением ВС РФ она должна была представить в Минюст информацию о своей численности, количестве отделений, числе выдвинутых кандидатов в депутаты и прочее, но не сделала этого.

Представители «Партии налогоплательщиков» не явились в ВС РФ на рассмотрении дела о ее ликвидации, пишет «Интерфакс». Поскольку они были извещены о процессе надлежащим образом, то слушания прошли без них.

«Партия налогоплательщиков» была создана летом 2012 года. Ее председателем является Евгений Сивков, генеральный директор и совладелец ООО «Издательский дом Евгений Сивков», двух ООО «ФБКА» и ООО «Сивков интернэшионал такс консультанс». Они неоднократно пытались участвовать в борьбе за контракты государственных и местных органов власти, государственных и муниципальных компаний, но только в одном случае им сопутствовал успех — за 15 тысяч рублей аудиторские услуги оказывались администрации Глазовского района.

Одно из ООО «ФБКА» было уличено в плагиате: на его сайте были воспроизведены статьи сотрудника ЗАО Консалтинговая группа «Экон-Профи». Сумма взысканной по решению суда компенсации составила 30 тысяч рублей.

Издательский дом Сивкова по большей части выпускает его собственные тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание «Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа» сопровождается такой, например, аннотацией: «Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением садиста острым скальпелем снимает кусок за куском кожу с налогоплательщиков. При этом „клиент“ доведен до такой кондиции, что сам получает наслаждение от вида происходящего».

Еще одно направление бизнеса Сивкова — это семинары по налоговой оптимизации, для которых используется в том числе и бренд «Партия налогоплательщиков России». Слушателям обещают, что после них средний показатель снижения налогов составляет 30%.

Содержание семинаров Сивкова стало поводом для обращения в Генпрокуратуру. Член Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов попросил главу надзорного ведомства Юрия Чайку дать указания о проведении проверки деятельности «Партии налогоплательщиков» на предмет соответствия федеральному законодательству о политических партиях, а также дать правовую оценку содержанию сайтов Сивкова. «Нахождение в открытом доступе в сети „Интернет“ [подобной] информации, фактически способствует совершению преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ», — говорится в обращении Кирьянова (ст. 198 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, а ст. 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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