Пленум ВС ужесточил ответственность предпринимателей по долгам своего бизнеса

21 декабря Пленум Верховного суда принял постановление о субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве.

Постановление устанавливает аналог «сделки со следствием» и позволяет номинальному директору избежать ответственности, если он поможет вывести на свет «теневых бенефициаров», пишет портал «Право.Ru».

В нем объясняется, какое лицо можно признать контролирующим, а также раскрываются презумпции, которые облегчают задачу доказывания статуса контролирующего лица и позволяют добраться до него через «корпоративную вуаль» фиктивных юридических лиц.

В постановлении подчеркивается, при определении контролирующих лиц судам должно быть недостаточно лишь формальных признаков, например, участия в органах управления должника. В то же время руководитель не утрачивает статус контролирующего лица, если он руководил бизнесом по указанию «теневого» владельца. Сюда же входят случаи, когда таких указаний не было, но было «явно выраженное согласие» с управленческими решениями – внести такое уточнение предложила ФНС.



Если руководитель не подал заявление о банкротстве собственной фирмы, хотя такие признаки были, – его можно привлечь к субсидиарной ответственности. Пленум ВС не ставит эту обязанность в зависимость от того, были ли у компании деньги на процедуры несостоятельности.

«Если имущества не хватает, по смыслу закона обязанность нести расходы можно возложить на учредителей». Именно эта формулировка ВС еще на стадии проекта постановления, вызвала недовольство Минфина. По мнению министерства, это нарушит принцип ограниченной ответственности. Однако Пленум ВС не стал менять формулировку.