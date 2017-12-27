С сотрудницы ИФНС взыскали 1,4 млн. рублей неизвестных доходов

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в МИ ФНС России № 24 по Свердловской области и нашла нарушения.

Установлено, что супругом государственной гражданской служащей в 2014 году приобретено имущество на общую сумму свыше 20 млн. рублей при официальном совокупном доходе супругов за три предшествующих года менее 4 млн. рублей.

В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов не подтверждена. При этом Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов МИ ФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам госслужащей и ее супруга. В ходе проведения проверки госслужащая уволилась из налогового органа по собственному желанию.

Прокуратура направила исковое заявление о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им денежные средства на приобретение имущества.

В этой связи суд вынес решение о взыскании в доход государства с бывшей госслужащей и ее супруга солидарно денежных средств в сумме более 1,4 млн. рублей, законность которых они так и не смогли подтвердить, сообщает Генпрокуратура.