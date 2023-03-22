Некоммерческие организации исключают из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности

Управление ФНС Хабаровского края предупреждает о том, что юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло налоговую отчетность, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (недействующим юридическим лицом).

Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Указанный порядок действует в отношении организаций всех организационно-правовых форм, в том числе и некоммерческих организаций. В частности, в Хабаровском крае в 2017 году исключены из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица 178 гаражно-строительных кооперативов и 42 садоводческих общества.

В журнале «Вестник государственной регистрации» публикуются сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в соответствии с Приказом ФНС России № САЭ-3-09/355@ (зарегистрирован в Минюсте России от 04.07.2006 №8001), в том числе решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица. С момента опубликования в срок не позднее, чем три месяца со дня опубликования решения, юридическое лицо, кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица, могут направить заявление в адрес Регистрирующего органа.

Сведения о предстоящем исключении можно посмотреть на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru разделе «Проверь себя и контрагента», а также на официальном сайте журнала «Вестник государственной регистрации» введя в поле поиска ИНН/ОГРН юридического лица по ссылке www.vestnic-gosreg.ru/search/.