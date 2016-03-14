В ЕГРЮЛ нельзя внести запись о недостоверности сведений некоммерческой организации

Закон предусматривает специальные правовые последствия необеспечения достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о некоммерческих организациях. На это обратила внимание территориальных налоговых органов руководство ФНС в письме от 28 декабря 2017 г. № ГД-4-14/26803@.

Согласно пункту 10 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных указанной статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

ФНС указала на недопустимость внесения записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений в отношении НКО, на которых распространяется Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Следует иметь ввиду, что этот закон не касается потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.