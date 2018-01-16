Налоговики получили подробные инструкции по взысканию с физлиц недоимок организаций

Федеральная налоговая служба направила в нижестоящие органы письмо № СА-4-18/45@с от 09.01.21018 г. подробными инструкциями по взысканию ущерба физических в размере налоговых недоимок и пеней, не оплаченных организацией. Письмо основании на Постановлении Конституционного суда РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П.

Письмо касается только случаев взысканий ущерба с физических лиц, которые были осуждены за совершение налоговых преступлений, связанных с неуплатой налогов организацией, или в отношении которых уголовное преследование в связи с совершением таких преступлений было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Документ весьма масштабный, отметим только некоторые моменты его.

1. Налоговые органы наряду с исками, прямо упомянутыми в статье 31 НК РФ, вправе предъявлять иски о возмещении вреда на основании статьи 1064 ГК РФ к физическим лицам, которые были осуждены за совершение налоговых преступлений, вызвавших эти недоимки или уголовное преследование которых в связи с совершением таких преступлений, было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Особое внимание рекомендовано уделять доказательствам причастности привлекаемого к ответственности физического лица к хозяйственной деятельности организации и влияния на ее действия. При этом в гражданских исках налоговым органам необходимо указывать на презюмирование вины причинителя вреда, поскольку в силу указанной нормы бремя доказывания отсутствия вины возлагается на ответчика



2. Вред, причиняемый нарушениями законодательства о налогах и сборах, заключается в непоступлении в бюджет соответствующего уровня суммы неуплаченных налогов (недоимки) и пеней, как компенсации потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в установленный срок. Штраф в в сумму вреда, подлежащего взысканию с физического лица, не включается. При этом применительно к иным механизмам гражданско-правового регулирования, это не исключает права налоговых органов на предъявление к указанным физическим лицам требований о возмещении указанной суммы штрафа в качестве убытков в пользу должника-юридического лиц



3. При определении субъектов ответственности и степени вины каждого из них налоговым органам необходимо исследовать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения иска о возмещении субъектами ответственности вреда.

При определении факта и степени обогащения (выгоды) могут быть учтены различные факторы, в частности:

изменение уровня материального состояния физического лица и (или) связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) в сторону улучшения в период, который может быть связан с совершением преступления (в том числе до и после непосредственного совершения налогового преступления);

превышение (в том числе систематическое) расходов физического лица и (или) и связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) над официально установленными доходами в период, который может быть связан с совершением преступления либо после совершения налогового преступления;

наличие существенных активов у лица и связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) при отсутствии обоснования и доказывания источников их происхождения;

прямое либо косвенное (путем создания схемы по распределению выгоды и убытков) направление средств юридического лица на обезличенного выгодоприобретателя (фиктивные юридические лица, подставные физические лица, структуры в иностранных юрисдикциях с осложненным либо невозможным к прослеживанию дальнейшим направлением движения денежных средств и др.);

любой иной прямой или косвенный финансовый (материальный) интерес, выгода, бонус, иные привилегии и преимущества, которые физическое лицо получило непосредственно или через третьих лиц, их размер;

наличие иного личного интереса как мотива преступления (карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.

Однако поскольку факт получения выгоды от причинения вреда не указан в законодательстве как условие привлечения к возмещению вреда, налоговые органы должны обращать внимание судов на то, что отсутствие доказательств непосредственного или косвенного обогащения (выгоды) физлица не может рассматриваться как основание для освобождения от возмещения

4. Налоговые органы должны исключить ситуацию взыскания ущерба в двойном размере (один раз - с юридического лица в порядке налогового законодательства, а второй - с физического лица в порядке гражданского законодательства).

Сумма ущерба, подлежащая взысканию с физического лица, должна к уменьшаться на сумму фактической взысканной (уплаченной) задолженности. В случае, если до фактического исполнения уже вынесенного судебного акта сумма вреда была полностью или частично возмещена за счет иных источников, налоговым органам следует предъявлять к взысканию только соответствующую оставшуюся сумму неисполненного обязательства.

5. Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности в рассматриваемой ситуации возможно лишь при невозможности взыскания налогов за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

К ситуациям отсутствия возможности применения различных механизмов удовлетворения налоговых требований за счет организаций относятся:

возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства по мотивам, связанным с невозможностью его исполнения;

прекращение производства по делу о банкротстве или возврате заявления о признании организации-налогоплательщика банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

наличие у организации-налогоплательщика признаков недействующего юридического лица, в том числе до окончания процедуры исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц («фактически недействующее юридическое лицо»);

наличие в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности;

наличие данных о финансово-хозяйственном состоянии организации которые, указывают на невозможность удовлетворения требований об уплате обязательных платежей, которые не поступили в бюджет в результате преступных действий;

отсутствие правовых и (или) фактических оснований и (или) достаточной доказательной базы для взыскания задолженности с лиц, привлекаемых к ответственности по долгам организации (в том числе в случае, когда у лиц, в отношении которых имеются соответствующие правовые основания и добытые доказательства, отсутствуют активы, за счет которых может быть произведено взыскание).

Во всех случаях в гражданском иске налоговые органы должны указать одно или несколько оснований исчерпания.



В письме особо подчеркивается, что в силу прямого указания Конституционным Судом РФ правовая позиция о недопущении взыскания вреда с физического лица до исчерпания иных возможностей возмещения вреда не применяется в случаях, если юридическое лицо-налогоплательщик служит лишь «прикрытием» для действий контролирующего его физического лица и фактически не являлось самостоятельным участником экономической деятельности.



В конце письма приводятся поручения территориальным органам ФНС. В частности, в отношении уже поданных гражданских исков, решение по которым не принято судом,необходимо провести анализ финансового (имущественного) состояния ответчика. По результатам данного анализа на согласование в ФНС должны быть представлены проекты уточнений гражданских исков с учётом исчерпания и (или) отсутствия возможности применения различных механизмов удовлетворения заявленных налоговых требований.