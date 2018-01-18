Конституционный суд решил, как правильно штрафовать за просроченные РСВ-1

Конституционный суд опубликовал свое постановление 3-П от 17.01.2017 г., в котором рассмотрел вопрос о том, как же должны штрафовать за несвоевременную сдачу отчетности по страховым взносам, исчисленным за периоды до 1 января 2017 года.

Проблема возникла из-за того, что Федеральный закон 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» утратил свою силу с этой даты, а с ним и утратила силу статья 46 этого закона, в соответствии с которой страхователей штрафовали за несвоевременное представление РСВ-1.

В КС обратилось общество, которое было оштрафовано в январе 2017 года по статье 46 закона 212-ФЗ. Заявитель посчитал это нарушением Конституции, поскольку, по его мнению, штрафовать должны были по статье 119 Налогового кодекса. Разница между этими двумя статьями значительная - по ст атье 46 штраф считали от начисленных взносов за определенный период, а в статье 119 речь идет о не уплаченных в установленный срок взносах.

Так же в суд был направлен запрос от Арбитражного суда города Москвы, в производстве которого находится похожее дело о штрафе.

В результате Конституционный суд решил, что с 1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, применение статьи 46 закона 212-ФЗ допустимо только в том случае, если исчисленный в соответствии с ним размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 119 НК. В ином случае применению к соответствующим деяниям подлежит п. 1 ст. 119 НК.