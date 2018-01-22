Кто теперь будет нести судебные издержки при оспаривании кадастровой стоимости

В Госдуму поступил инициированный Правительством законопроект «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства РФ в части уточнения правил распределения судебных расходов по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости».

Подготовленный в соответствии с решением Конституционного Суда документ предусматривает, что судебные расходы по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в случаях удовлетворения требований истца взыскиваются с административного ответчика.

Напомним, Конституционный Суд в Постановлении №20-П от 11.07.2017 указал, что возложение на самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество.

Одновременно предложено уточнить, что обязанность доказывания достоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, лежит на административном ответчике, а обязанность доказывания величины рыночной стоимости объекта недвижимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость, лежит на административном истце.