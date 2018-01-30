Таможня узнает о ваших незадекларированных покупках за рубежом

Таможенная служба стала получать информацию от зарубежных правоохранителей и через систему tax free. Теперь пассажиров, не задекларировавших дорогие покупки за рубежом, работники ФТС встречают прямо в аэропортах, сообщают «Ведомости».

По действующему законодательству, без пошлины на территорию РФ можно ввести вещи, общая стоимость которых не превышает €10 000. В остальных случаях граждане должны оплатить пошлину в размере 30%. Нарушение этих правил приведет к штрафу, конфискации или вовсе – уголовной ответственности (статья 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»). Если стоимость товара, за который не была уплачена пошлина, была выше 2 млн руб., то предусматривается лишение свободы сроком до двух лет, если сумма была выше 6 млн руб., то до пяти лет.



После новогодних праздников таможенники встретили обеспеченных путешественников со списками незадекларированных покупок. При этом снятые бирки с товаров покупателям не помогли: сотрудники ФТС знали точную стоимость товара и когда он был куплен. С проблемой столкнулись многие пассажиры бизнес-джетов.



С декабря прошлого года были пресечены десятки попыток незаконного ввоза украшений, часов и одежды известных брендов. Всего назначено более 40 экспертиз для товаров, общей суммой около 200 млн руб.



Обмен информацией осуществляется по 296 международным договорам и меморандумам, пишет портал Право.ru. В других странах пошлинные сборы меньше, например, в США – 5,5%, однако вывезти приобретение через Америку не получится: освобождения от двойной выплаты пошлин не существует, заплатить придется повторно.