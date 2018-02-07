Каждое второе предложение о проверке бизнеса отклоняется прокуратурой

Прокуроры за последние 9 лет формирования ежегодного сводного плана проведения проверок бизнеса отклонили половину предложений об их проведении — 4 миллиона из 8,4 миллионов таких предложений. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства» в рамках Недели российского бизнеса 2018.

«Всего за 9-летний срок формирования ежегодного сводного плана проведения проверок контролерами нам было предложено для внесения в план 8 миллионов 400 проверочных мероприятий, из которых половина — 4 миллиона — прокурорами отклонены, признаны безосновательными», — передает слова Буксмана РИА Новости.

По его словам, ежегодный план на текущий год сформирован впервые с учетом рискориентированного подхода. «Прокурорами включено 350 тысяч проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этот реестр», — сказал Буксман.