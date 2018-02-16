Как прокуратура защищает бизнес

Важнейшей задачей органов прокуратуры остаётся защита предпринимательских свобод, пресечение любых попыток давления на бизнес. Об этом заявил накануне Президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«В этой связи отмечу, что во многом благодаря принципиальным действиям прокуратуры, прокуроров снизилось количество необоснованных проверок. Добавлю, что уже в ближайшее время работа контрольных и надзорных органов перейдёт на риск-ориентированный подход, не обременительный для бизнеса и при этом эффективно защищающий права граждан, потребителей», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что нужно тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, в споры. Также должны проверяться ситуации с заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса.

«Послушайте, уважаемые коллеги! Вы не можете не видеть, не замечать на местах — это проблема сегодня, и её надо решать! Подчеркну: эффективная защита прав предпринимателей, предпринимательских свобод — это важнейшее условие успешного развития национальной экономики, всей страны», — заявил Владимир Путин.

Генпрокурор, в свою очередь, отметил: «Задача прокурора заключается в том, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищённым, соблюдались гарантии обеспечения упрощённых административных процедур и налоговых льгот».