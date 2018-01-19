Клерк.Ру
Цитаты

Чиновники раздают чужие деньги

Владимир Жириновский на заседании Госдумы выступил против ратификации соглашения о прошении долга Киргизии.

Чиновникам не жалко раздавать чужие деньги, они их не зарабатывают. Они себе делают высокую зарплату.
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