Чиновники раздают чужие деньги

bayr1970 Похоже на клерке открывается "старый" календарь Календарь налогоплательщика на 2018 год

bayr1970 ToT, Вы писали:Аноним, а аккаунт есть в гугле? Какой броузер? Да, аккаунт есть, и на клерке ... Календарь налогоплательщика на 2018 год

bayr1970 ToT, Вы писали:Вот так: А потом вот тут включить А если нет кнопки гугл календарь? Календарь налогоплательщика на 2018 год

ToT Аноним, а аккаунт есть в гугле? Какой броузер? Календарь налогоплательщика на 2018 год

Аноним

Представитель комитета Голуб Светлана Александровна занималась и занимается обманом призывни... Валентина Мельникова, глава Союза комитетов солдатских матерей

Аноним

ToT, Вы писали:Вот так: А потом вот тут включить А если нет значка "гугл календарь? Календарь налогоплательщика на 2018 год

Аноним

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ данный документ не применяется с 1 ян... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

ToT Не знаю, исследуем вот Вообще то это не то что вы подумали, а работа Антеа... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

Ну, смотрите сами, насколько эффективно работают ваши сотрудники. Если что, можно попросить курит... «Перекуры» сотрудников длятся слишком долго

Аноним

Да, моноблок моя мечта. Увы. Безопасное рабочее место бухгалтера: обзор гаджетов

Аноним

Картинка не жестковата ли для ведущего бухгалтерского портала? «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

У нас ИП пришло требование погасить долг по ЕНВД за 2006 год. ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности

Лёнка Им же зарплату платят даже если всех пересажают пока платят...потом не из чего будет...нало... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

alibabay Аноним, Вы писали:К чему интересно все это ведут? К тому, чтобы бизнес в России рухнул? Альтернат... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

К чему интересно все это ведут? К тому, чтобы бизнес в России рухнул? Альтернативы то на ужесточа... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

Аноним, Вы писали:... - теперь знаю точно всю эту сволочь что пробралась во власть коварством и л... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Над.К Нет никакого смысла показывать расходы. Все равно убыток уже не пригодится Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Скажите при УСН на режиме доходы-расходы (15%) при подаче закрывающей декларации, надо указ... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Хватит из бухгалтера лепить налогового преступника. Под угрозой увольнения(читай непринятия на ра... В ходе ВНП налогоплательщики сдали сами себя. Узнайте, что ИФНС нашла в компьютере бухгалтера

Аноним

Подскажите, пжл, а могу я открыть зарплатный проект и, например, аванс платить на карты, а зарпла... Что делать, если сотрудник не хочет соглашаться на ваш зарплатный проект

Аноним

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Аноним

Кто -нибудь отправил отчет??? у меня выдает ошибку на момент подписания "общих сведений об ... Еще один отчет? Узнайте, кому и куда еще надо отчитаться

Аноним

Вы берите плату плату с наркоманов, а у людей с гипертонией или сердечников нет. А наркоман... Минфин предлагает взимать плату за вызов «скорой» чаще 4 раз в год

Аноним

Тогда пусть компенсируют и тем , кто ни разу за год не вызвал- сэкономил бюджетные средства, Дегр... Минфин предлагает взимать плату за вызов «скорой» чаще 4 раз в год

Аноним

Если с меня будут требовать оплату за вызов, я подам в суд, за не оказания помощи инвалиду мед.ра... Минфин предлагает взимать плату за вызов «скорой» чаще 4 раз в год

Izem Теперь Киргизия может дать нам хорошего пинка, как в своё время сделали Куба (самый "щедрый" прим... Россия простила долги Киргизии

Аноним

Я инвалид, гипертоник. Иногда приходиться часто вызывать скорую помощь и таких как я большинство.... Минфин предлагает взимать плату за вызов «скорой» чаще 4 раз в год