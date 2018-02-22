Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

Над.К, Вы писали:как бывший адвокат Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были эконо...
А работающим(при условии заработанных 3 баллов) добавили - 8 рублей
в день! Что...
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Почему то все упорно, желают купить онлайн-ККТ за свои деньги и мечтают о " вычетах". В упо...
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а им туда написать. И толку?
Надо не здесь мусолить этот проект,а им туда написать.. Я когда привязываю к оригиналу их изменен...
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выбивал угрозами. Угрозы сработали угрозы законными способами? тогда делитесь :)
oplanet, а почему Вы решили, что наши дневники предназначены для бесплатной рекламы вашей фи...
Когда же законодатели научаться писать законы по-русски и с первого раза?!
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Для неувидивших могу процитироватьслова "прием или выплата денежных средств с использованием нали...
Абсолютно тупой и косячный сайт. Записи из дневника неизвестно почему пропадают. Опять делаешь за...
Я в проекте не увидела то,что при безналичных расчётах нужен кассовый аппарат. Речь идёт о ...
Судить авторов закона как врагов страны.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:сами виноваты +Голосуйте за тех кто даст пенсию А кто да...
Аноним, Вы писали:Мне сегодня не продали лотерейный билет без паспорта ! Я совершеннолетняя...
Законопроект, по моему мнению расширяет сферу применения ккт, добавляя туда и безнал. Так п...
Над.К, Вы писали:как бывший адвокат Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были эконо...
Он идеально проталкивает нужные кому-то законопроекты в нашей ГД. Интересно, это хобби у не...
Законопроект читали? Да. Причем читали внимательно Чего и Вам желаю )
Если кому-то что-то непонятно, то не ругайтесь, а просто попросите господ поделиться. Хотя бы тем...
"Госхарчи" по другим статьям. По этой максимум обязательные либо исправительные работы...
АУ!!!!! Вы исходник читали????? Законопроект читали? Нет там ничего! Клерк ха...
Мне сегодня не продали лотерейный билет без паспорта ! Я совершеннолетняя пенсионерка , мне...
Над.К, Вы писали:нал между юрлицами или ип подпадает под закон о ккт. Так спрашивали не пр...
Да почему и не согласиться? Пусть сажают меня на госхарчи в тюрьму, я не против! Опять, же, долго...
Аноним, Вы писали:Пока для нас лучший банк - это трехлитровая банка. Всегда рядом и доказывать не...
меняют и меняют , видимость своей работы показывают, тупари
natalisa51, Вы писали:Политика нашего государства ведёт к его развалу.. Государству выгодно,когда...
Теперь бюджету придется раскошелиться, чтобы все свои бюджетные конторы обеспечить ККТ с подключе...
Аноним, Вы писали:Не понял. А при безналу платёжкой МЕЖДУ юрлицами и ИП не надо будет? Я ИП, рабо...
Статья ни о чем. Одна вода. Практики ноль
Инвалиду 2 группы пожилому человеку 36 руб. Издевка...
Аноним, Вы писали:Подскажите, как сдать корректирующие ИС за 2017 год при ошибочно указанном физ....
О. Чувак вообще не в курсе. С чего то решил, что касса стоит 12 рублей и думает, что их ещё и возмещают.
Боже! За чем ты создаёшь депутатов?!
Да у нас не бизнес - а малый бизнес на себя зарабатываем, несколько работников содержим, а г. Макаров ПОЛУЧАЕТ из бюджета От какого он округа? Пора инициирован отзыв депутата...
Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были экономисты и юристы. А не артисты и спортсмены. Макаров умный человек и хорошо знает налоговое законодательство (поскольку сам там руку приложил). И он умелый манипулятор. Умеет преподнести информацию так, чтобы её незаметно переврать и добиться нужного эффекта. Он идеально проталкивает нужные кому-то законопроекты в нашей ГД.
Интересно, это хобби у него такое или щедро оплачивается?
Над.К, Вы писали:
И когда-то был сравнительно приличным человеком.
Над.К, Вы писали:
Угу. То же подумал, что Макаров, таким пассажем, желает убрать понятие "бизнес" с нищеты, которая даже не может купить ККТ. Может и вправду, кто с руководства, пожелает в России, побольше поголовья холопов сохранить. А то ведь народ вымирает. Скоро не будет уже с кого, оброк собирать.