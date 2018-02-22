Клерк.Ру
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Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

Глава Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Андрей Макаров рассказал депутатам, что предприниматели, у которых нет денег на ККТ, занимаются бизнесом для собственного удовольствия.

…если возникает вопрос, что для учета бизнес - любой бизнес, малый или большой - не может истратить 12 тыс.рублей, которые ему возмещаются, то я думаю, что это не бизнес, это хобби.
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11 мнений
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Аноним
, Пенза
Передайте Макарову, что заниматься бизнысом  для собственного удовольствия не запрещено. Он этого почему то не знает.
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Аноним
, Пенза
не может истратить 12 тыс.рублей, которые ему возмещаются, 

О. Чувак вообще не в курсе. С чего то решил, что касса стоит 12 рублей и думает, что их ещё и возмещают. 

Боже! За чем ты создаёшь депутатов?!

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Аноним
, Ижевск
Так займись бизнесом- пусть будет хобби. Открой маленький магазинчик и выведи его на прибыль равную з/пл в ГД -450 000 в месяц. Или усложни задачку - открой производство - заплати НДС, хотя бы  МРОТ работникам и взносы легко взлетевшие на 15-18 %. А мы посмеемся
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Аноним
, Москва
Оказывается, я 20 лет хобби занималась, а не на хлеб зарабатывала в этом долбаном городе, где нет работы, одни пенсионеры еле концы с концами сводят, где молодые женщины трясут трусами и носками в мороз, чтобы накормить детей. Ребята, это хобби у нас такое.  
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Аноним
, Санкт-Петербург

Да у нас не бизнес - а малый бизнес на себя зарабатываем, несколько работников содержим, а г. Макаров ПОЛУЧАЕТ из бюджета От какого он округа? Пора инициирован отзыв депутата...


<b>Модератор</b>
Над.К
как бывший адвокат

 Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были экономисты и юристы. А не артисты и спортсмены. Макаров умный человек и хорошо знает налоговое законодательство (поскольку сам там руку приложил). И он умелый манипулятор. Умеет преподнести информацию так, чтобы её незаметно переврать и добиться нужного эффекта. Он идеально проталкивает нужные кому-то законопроекты в нашей ГД.

Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:

как бывший адвокат

 Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были экономисты и юристы. А не артисты и спортсмены. Макаров умный человек и хорошо знает налоговое законодательство (поскольку сам там руку приложил). 

 И когда-то был сравнительно приличным человеком. 

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Аноним
, Барнаул

Над.К, Вы писали:

как бывший адвокат

 Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были экономисты и юристы. А не артисты и спортсмены. Макаров умный человек и хорошо знает налоговое законодательство (поскольку сам там руку приложил). И он умелый манипулятор. Умеет преподнести информацию так, чтобы её незаметно переврать и добиться нужного эффекта. Он идеально проталкивает нужные кому-то законопроекты в нашей ГД.

 Угу. То же подумал, что Макаров, таким пассажем, желает убрать понятие "бизнес" с нищеты, которая даже не может купить ККТ. Может и вправду, кто с руководства, пожелает в России, побольше поголовья холопов сохранить. А то ведь народ вымирает. Скоро не будет уже с кого, оброк собирать.

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