Аналитика бизнеса на основе кассовых данных. Новые возможности сервиса «Такском-Касса»

Личный кабинет оператора фискальных данных «Такском» - это удобное многофункциональное пространство, в котором можно не только отслеживать работу кассовых аппаратов, но и проводить аналитику собственных данных на основе информации с чеков.
Ориентируясь на отзывы и пожелания наших абонентов, мы добавили в Личный кабинет новые функции, позволяющие работать с номенклатурой товаров, анализировать спрос и сравнивать показатели по сменам.
Номенклатурный справочник
В Личный кабинет теперь можно загружать номенклатуру товаров.
Номенклатурный справочник содержит позиции:
· Наименование позиции (товары и услуги);
· Артикул;
· Единица измерения;
· Цена;
· Организация (производитель, поставщик).
Справочник можно заполнять как вручную, так и импортировать его в систему в формате Ecxel-файла.
Интуитивно понятное управление позволяет легко добавлять, удалять и редактировать информацию о товарах, категориях и подкатегориях. Имеется отдельная графа для учета алкогольной продукции.
Заполненный справочник можно импортировать в кассовый аппарат, что позволит проводить аналитику, учитывая не только временной промежуток продаж, расположение ККТ и выручку, но и весь ассортимент товаров и услуг торговой точки.
Анализ ABC-XYZ
АВС-анализ позволяет увидеть вклад каждого товара в оборот и прибыль магазина, распределить товары по категориям с наибольшей, средней и наименьшей долей выручки.
XYZ–анализ помогает определить стабильность продаж товара за определенный период.
Все данные, полученные при построении отчетов за период, разделены по доле реализованных позиций в выручке и в единицах с возможностью фильтрации по периоду и торговой точке.
ABC-XYZ-анализ совмещает данные двух предыдущих отчетов и позволяет выделить товары, которые приносят большой и постоянный поток денежных средств, и те, которые продаются редко и при этом на минимальную сумму.
Средние показатели смены и выручка в разрезе часов
Помимо ABC-XYZ анализа в разделе «Аналитика» добавлены еще две вкладки – средние показатели смены и выручка в разрезе часов.
Для того, чтобы увидеть средние показатели смены нужно выбрать период и регион, после чего нажать кнопку "Сформировать". А главное с помощью этой функции вы сможете сравнить свои средние показатели смены со средними показателями других пользователей. Система покажет вам срез обезличенных данных, полученных со всех магазинов вашего размера и категории по выбранному региону.
Данные по выручке в разрезе часов покажут вам объективную картину покупательской активности в течение суток и помогут определить самые прибыльные часы. Полученные данные можно экспортировать в формате XLS и направить на печать в виде pdf-файла.
Анализ деятельности кассиров
Дает возможность оценить работу кассиров в разрезе отдельных торговых точек, подразделений и в совокупности по следующим показателям:
· Количество отработанных всеми кассирами часов (часы, минуты)
· Среднее время смены (часы, минуты)
· Количество пробитых чеков
· Суммы пробитых чеков
· Количество позиций в чеках
· Суммарное количество возвратов
· Средняя сумма чека
· Среднее количество позиций в чеке
· Количество пробитых чеков за час работы
· Количество возвратов за час работы
Все это и многое другое доступно каждому абоненту ОФД «Такском» в Личном кабинете «Такском-Касса».
Подключайтесь!