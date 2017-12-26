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Аналитика бизнеса на основе кассовых данных. Новые возможности сервиса «Такском-Касса»

Личный кабинет оператора фискальных данных «Такском» - это удобное многофункциональное пространство, в котором можно не только отслеживать работу кассовых аппаратов, но и проводить аналитику собственных данных на основе информации с чеков.

Ориентируясь на отзывы и пожелания наших абонентов, мы добавили в Личный кабинет новые функции, позволяющие работать с номенклатурой товаров, анализировать спрос и сравнивать показатели по сменам.

Номенклатурный справочник

В Личный кабинет теперь можно загружать номенклатуру товаров.

Номенклатурный справочник содержит позиции:

·        Наименование позиции (товары и услуги);

·        Артикул;

·        Единица измерения;

·        Цена;

·        Организация (производитель, поставщик).

Такском 1.1

Справочник можно заполнять как вручную, так и импортировать его в систему в формате Ecxel-файла.  

Интуитивно понятное управление позволяет легко добавлять, удалять и редактировать информацию о товарах, категориях и подкатегориях. Имеется отдельная графа для учета алкогольной продукции.

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Заполненный справочник можно импортировать в кассовый аппарат, что позволит проводить аналитику, учитывая не только временной промежуток продаж,  расположение ККТ и выручку, но и весь ассортимент товаров и услуг торговой точки.

 

Анализ ABC-XYZ

АВС-анализ позволяет увидеть вклад каждого товара в оборот и прибыль магазина, распределить товары по категориям с наибольшей, средней и наименьшей долей выручки.

XYZ–анализ помогает определить стабильность продаж товара за определенный период.

Такском 1.3

Все данные, полученные при построении отчетов за период, разделены по доле реализованных позиций в выручке и в единицах с возможностью фильтрации по периоду и торговой точке. 

ABC-XYZ-анализ совмещает данные двух предыдущих отчетов и позволяет выделить товары, которые приносят большой и постоянный поток денежных средств, и те, которые продаются редко и при этом на минимальную сумму.

 

Средние показатели смены и выручка в разрезе часов

Помимо ABC-XYZ анализа в разделе «Аналитика» добавлены еще две вкладки – средние показатели смены и выручка в разрезе часов.

Для того, чтобы увидеть средние показатели смены нужно выбрать период и регион, после чего нажать кнопку "Сформировать". А главное с помощью этой функции вы сможете сравнить свои средние показатели смены со средними показателями других пользователей. Система покажет вам срез обезличенных данных, полученных со всех магазинов вашего размера и категории по выбранному региону.

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Данные по выручке в разрезе часов покажут вам объективную картину покупательской активности в течение суток и помогут определить самые прибыльные часы. Полученные данные можно экспортировать в формате XLS и направить на печать в виде pdf-файла.

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Анализ деятельности кассиров

Дает возможность оценить  работу кассиров в разрезе отдельных торговых точек, подразделений и в совокупности по следующим показателям:


·        Количество отработанных всеми кассирами часов (часы, минуты)


·        Среднее время смены (часы, минуты)


·        Количество пробитых чеков


·        Суммы пробитых чеков


·        Количество позиций в чеках


·        Суммарное количество возвратов


·        Средняя сумма чека


·        Среднее количество позиций в чеке


·        Количество пробитых чеков за час работы


·        Количество возвратов за час работы

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Все это и многое другое доступно каждому абоненту ОФД «Такском» в Личном кабинете «Такском-Касса».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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