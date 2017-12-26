«Платформа ОФД»: какие новогодние салюты выбирают россияне

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел экспресс-обзор продаж праздничной пиротехники в российских регионах.

По результатам анализа покупок граждан на прошлой неделе, в топ-3 наиболее популярных товаров данной категории вошли: петарды, салюты и бенгальские огни. При этом на петарды пришлось более 70% всех продаж пиротехнической продукции.

Средний чек покупки набора бенгальских огней составил 30-40 рублей, петард – 60-70 рублей, салютов – 550-570 рублей.

Наибольшее число покупок пиротехнической продукции на прошлой неделе зафиксировано в таких регионах, как Хабаровский край, Амурская область, Республике Хакасия, Кировской области, а также в Москве и Московской области. Меньше всего покупок зафиксировано в Приморском крае, Липецкой, Брянской и Тамбовкой областях, в Республике Северная Осетия-Алания.

В числе наиболее популярных моделей бенгальских огней: наборы классических бенгальских огней, длиной 15 см или 21 см, в упаковке до 10 шт.

В категории «петарды» более всего популярны наборы небольших петард с эффектом «огненной юлы» или пламени, с единичным хлопком.

Из салютов чаще всего покупают фейерверки, которые при взлете создают эффекты вращения или разбрасывания огненных искр, либо меняют цвет, и затем ускоряются, поднимаясь на высоту до 20-30 м.