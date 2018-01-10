«Такском» поможет освоить новый Личный кабинет Банка России

В первом квартале 2018 года Банк России планирует запустить новый Личный кабинет с расширенными полномочиями и функционалом.

Электронное взаимодействие будет осуществляться в соответствии с Указанием регулятора от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России». В настоящее время документ проходит процедуру регистрации в Минюсте России.

Новый порядок взаимодействия поможет ускорить обмен документами между надзорными организациями и регулятором, а также даст возможность точно устанавливать момент доставки предписаний Банка России.

Центробанк планирует направлять через Личный кабинет запросы, требования, предписания и разъяснения о применении различных нормативных актов. А поднадзорные организации (банки, некредитные финансовые учреждения, СРО в сфере финансового рынка) смогут отправлять в ЦБ РФ отчетность, документы, сведения, направлять запросы. Некредитные финансовые организации смогут также представлять отчетность, в том числе в формате XBRL.

Все документы будут иметь юридическую значимость, так как должны быть зашифрованы с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью организации или физлица.

Для успешного перехода к работе в новом Личном кабинете специалисты компании «Такском» рекомендуют:

— получить квалифицированный сертификат ЭП Ключ директора или Профессионал;

— получить программное обеспечение КриптоПро CSP и КриптоПро TSP Client;

— установить на АРМ пользователя плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и программное обеспечение для шифрования, расшифровывания и подписания файлов КриптоЛайн;

— добавить адрес службы штампов времени УЦ «Такском»: http://tsp.taxcom.ru/tsp/tsp.srf в соответствующее поле ЛК для корректной работы сертификатов ЭП (подробное описание процедуры содержится в Инструкции по работе с Личным кабинетом участника информационного обмена).

Эксперты компании «Такском» разъясняют, что действующие сертификаты пользователей УЦ будут работать в Личном кабинете участника информационного обмена до окончания их срока действия и в соответствии с нововведениями замене не подлежат.