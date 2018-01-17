Александр Тупицын: Мы развиваем прорывные технологии, чтобы создавать полезную аналитику, а не просто статистические вещи.

Одной из ключевых ценностей реформы контрольно-кассовой техники по праву можно считать появление массива данных. Их аналитика становится не только двигателем торговли, но и рычагом в управлении регионами, создании градостроительной политики. В чем суть этого нового, стратегически важного явления и как научиться из него извлекать выгоду, рассказывает Александр Тупицын, технический директор компании «Такском».

- Какова целевая аудитория аналитики больших данных? Кто сможет воспользоваться этим огромным информационным ресурсом?

- Информационный актив big data, действительно, масштабен. Наша компания, получившая одной из первых статус ОФД, обрабатывает данные 20% кассовой техники РФ. За неполный год отправлено в ФНС России около 4 млрд чеков. Ежедневно «Такском» передает в налоговую службу данные 18-20 млн чеков! Этот огромный массив информации существенно изменит ландшафт аналитических возможностей, полезных целевой аудитории.

В первую очередь в ее числе владельцы магазинов. Рынок ОФД развивается таким образом, что наибольшую ценность приобретают не базовые услуги операторов по приему и обработке чеков, а дополнительные сервисы, основанные на анализе агрегированных данных о продажах. К примеру, «Такском-Касса» уже сейчас без дополнительной оплаты предоставляет аналитику, позволяющую понимать показатели кассовых смен, распределение продаж по времени суток, контролировать исправность техники, оптимизировать товарный ассортимент и другие значимые показатели для выстраивания более эффективных бизнес-моделей. Есть у нас решения для продуктов семейства 1С, которые сверяют данные учетной системы с данными, переданными в ФНС. Для ритейла big data – это еще и возможность посмотреть на себя в конкурентном окружении, сравнив собственные показатели с рыночными. Мы активно работаем над подобными сервисами, однако для этого направления очень важен вопрос обезличенности данных и соблюдения конфиденциальности в рамках закона.

Производители и поставщики также заинтересованы в использовании данных о продажах своих товаров в различных разрезах. Если раньше подобные исследования были трудоемки и, как следствие, по стоимости дорогие, то с переходом на онлайн-кассы прогнозируется снижение стоимости подобной аналитики при существенном повышении оперативности сбора подобной информации. Информация с чека доступна для анализа практически мгновенно после его пробития.

Третья категория – это банки, которым для повышения эффективности кредитования интересны скоринговые параметры.

В-четвертых, аналитические агентства и ведомства очень привлекает появившийся массив данных для различных целей. На одной из сессий рабочей группы по вопросам электронного документооборота при Торгово-промышленной палате РФ продемонстрирован положительный пример использования статистики по движению товаров и потребительского поведения для выстраивания транспортной логистики, строительства социально значимых объектов – формировании градостроительной политики Казани.

Можно сказать, что рынок аналитики на базе фискальных данных в России просыпается, основные потребители таких технологий с интересом следят за его развитием. Однако большие данные ОФД – это необычный информационный источник. Получить из него полезную аналитику довольно непросто.

- В чем необычность работы с big data?

- В кассовом чеке содержится как цифровая, так и текстовая информация. Если первая легко обрабатывается, то различные наименования товаров и услуг, набор их характеристик программе трудно структурировать для анализа. К примеру, только у одной конкретной бутылки Coca-Cola 0,5 л в чеках встречается до 300 вариаций наименования! Однако «Такском» не только оператор, посредством которого осуществляются различные электронные коммуникации, но и ведущий разработчик программных решений для работы с ЭДО. Поэтому мы развиваем прорывные технологии, чтобы создавать полезную аналитику, а не просто статистические вещи.

- В чем заключается этот технологический прорыв?

-Мы создали соответствующую программно-аппаратную инфраструктуру, позволяющую заниматься аналитикой в промышленном режиме. Никто и никогда до появления ОФД не работал с подобной информацией в таком объеме: миллиарды чеков, сотни вариантов наименований одних и тех же товаров! Мы уже умеем с довольно высокой точностью относить строку из чека к товарной категории. В большинстве случаях распознаем конкретный товар и бренд. Определяем тип магазина и его географическое расположение. Естественно, знаем время, стоимость, количество. Все это создает основу для появления совершенно новой, очень точной и оперативной аналитики для различных категорий участников рынка.

- По сути, использование информационных технологий ведет к тому, что предприниматели будут заниматься развитием бизнеса, а инновационные сервисы таких компаний, как «Такском»— администрированием этого процесса?

- Компания «Такском» предлагает IT-решения, позволяющие интегрироваться в бизнес и вести его на качественно новом уровне. Мы готовы реагировать на запросы потребителей инновационных технологий и «затачивать» сервисы под их задачи, достойно отвечая новым вызовам цифровизации экономики.