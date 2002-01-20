Ошибки в декларации по налогу на прибыль. Как облачная 1С поможет их избежать

Завершилась новогодние каникулы, и наступил период отчетности. Бухгалтеры окончательно вошли в рабочий настрой и начинают колдовать над 1С, чтобы подготовить необходимые отчеты.

Сегодня компания Scloud расскажет о наиболее частых ошибках в декларации по налогу на прибыль. Поехали.

Ошибка № 1. Неверно указан код отчетного периода

Вся путаница возникает из-за того, что часть организаций сдает формы ежемесячно, а другие компании — поквартально. Но если код будет неверным, у налоговиков нет прав выносить штрафы за несдачу отчетности. Судьи на стороне налогоплательщиков: определение ВАС РФ от 11.11.2010 № ВАС-14602/10. Инспекторы могут потребовать пояснения, чтобы внести изменения по декларации в своей базе. Если срок отчетности еще не завершен, то необходимо отправить ее повторно с верным кодом. В обратном случае, нужно отправить письмо, в котором объяснить, что форма с неверным кодом считается сданной.

Ошибка № 2. Не учитываются излишки в доходах

При итогах годовой инвентаризации необходимо учитывать излишки по рыночной стоимости (п. 20 ст. 250 НК РФ). Но бывают случаи, когда компании зачитывают излишки недостачами (как бывает в бухучете). Такие недочеты правила не пропускают, с чем согласны как налоговики, так и судьи.

Ошибка № 3. В доходах не учитываются проценты по займу

Речь идет о тех процентах, которые организация выдала на срок больше квартала, то эти данные надо равномерно учитывать в доходах на конец каждого месяца. При этом не стоит обращать внимание, наступил ли у должника срок расчета с кредитором или нет (письмо Минфина России от 17.09.12 № 03-03-06/2/108). В итоге занижается налог.

Ошибка № 4. Пересчет по курсу вашего банка, а не по ЦБ РФ

Да, встречаются и такие случаи. Бывает, что при расчете курсовых разниц по обязательствам с зарубежными партнерами, компании допускают основную ошибку — берут курс других банков, а не ЦБ РФ (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ). Поэтому занижаются доходы или завышаются расходы, что в итоге приводит к неверному подсчету налога.