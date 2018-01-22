ОФД «Такском» создал карту самых популярных продуктов, товаров и услуг в России

Посмотреть горячую десятку продуктов, товаров и услуг за месяц по каждому региону России теперь можно на карте ОФД «Такском».

Хлеб, сахар, молоко, алкоголь и бананы входят в горячую пятерку потребительской корзины по всей стране, но и есть региональные предпочтения. К примеру, в Волгоградской области в декабре спросом пользовалась свиная корейка, в Краснодарском крае – фарш и сосиски, в Ростовской области – окорок и лимоны.

В республике Марий Эл чаще всего оплачивали услуги общественного питания, в Крыму – страхование груза, а в Перми – информационные и диспетчерские услуги.

Платежи по кредитам в топ-10 вошли на Сахалине, в Приморье и в Тыве.

Карта потребительских предпочтений будет ежемесячно обновляться, что позволит наблюдать за динамикой регионального спроса.

Компания «Такском», получившая одной из первых статус ОФД, обрабатывает данные 20% кассовой техники РФ. За год отправлено в ФНС России около 4 млрд чеков. Ежедневно «Такском» передает в налоговую службу данные 18-20 млн чеков! Этот огромный массив информации существенно изменит ландшафт аналитических возможностей, полезных целевой аудитории.

В «Такскоме» создана соответствующая программно-аппаратная инфраструктура, позволяющая заниматься аналитикой в промышленном режиме. Все это создает основу для появления совершенно новой, очень точной и оперативной аналитики для различных категорий участников рынка.