ОФД «Такском» предложил предпринимателям сэкономить

Оператор фискальных данных «Такском» предлагает новый тариф «Касса онлайн – 200 дней», по которому оплачиваются только те дни, когда сформированы электронные отчеты об открытии смены. Кроме тарификации по дням в новом тарифе предусмотрены отсрочка платежа, круглосуточная техническая поддержка, возможность управления услугами через личный кабинет, а также участие в образовательных программах с ведущими экспертами отрасли.

Предприниматели уже оценили предоставленную им возможность неограниченной передачи фискальных данных в ФНС в течение 200 дней с существенной экономией бюджета. В отзывах о новом тарифе они отметили его удобство и эффективность.

«В 2000 году компания «Такском» изначально создавалась, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС РФ. Занимаясь электронным документооборотом, «Такском» видит себя проводником интересов бизнеса в государственных контролирующих органах, поэтому все наши сервисы «заточены» на то, чтобы клиенты не только понимали, за что они платят деньги, но и как они с нашей помощью смогут увеличить свой доход»,- так прокомментировал появление нового тарифа Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента компании «Такском».