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ОФД «Такском» предложил предпринимателям сэкономить

Оператор фискальных  данных «Такском» предлагает  новый тариф «Касса онлайн – 200 дней», по которому  оплачиваются  только те дни, когда сформированы электронные отчеты об открытии смены.  Кроме тарификации по дням в новом  тарифе  предусмотрены  отсрочка  платежа, круглосуточная  техническая  поддержка, возможность управления услугами  через личный кабинет, а также участие в образовательных программах  с ведущими экспертами  отрасли.

Предприниматели уже  оценили предоставленную им возможность  неограниченной передачи фискальных  данных  в ФНС   в течение 200 дней с существенной экономией бюджета. В отзывах о новом тарифе  они отметили его удобство и эффективность.

«В 2000 году компания «Такском» изначально создавалась, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС РФ. Занимаясь электронным документооборотом,  «Такском» видит себя   проводником  интересов бизнеса  в государственных  контролирующих  органах, поэтому все наши сервисы «заточены» на то, чтобы  клиенты не только понимали, за что они платят деньги, но и как они с нашей помощью смогут увеличить свой доход»,- так прокомментировал  появление  нового тарифа Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента компании «Такском».   

 

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